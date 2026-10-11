El argentino también había abandonado la carrera Sprint del sábado

Franco Colapinto tuvo que abandonar la carrera de Singapur. (Foto: Reuters)

Los problemas para Colapinto habían comenzado durante la carrera Sprint, cuando una falla relacionada con el sistema de almacenamiento de energía de su Alpine lo obligó a retirarse en las primeras vueltas.

El piloto había conseguido el 11° puesto en la clasificación Sprint y esperaba aprovechar esa posición para acercarse a la zona de puntos. Sin embargo, el inconveniente técnico terminó rápidamente con sus expectativas.

Después del abandono, Alpine informó que reemplazaría el componente afectado antes de la clasificación principal y que continuaría investigando el origen del problema.

El nuevo retiro en la carrera del domingo significó el segundo abandono de Colapinto durante el mismo fin de semana, aunque todavía no se confirmó si ambos desperfectos estuvieron relacionados.

Por qué Franco Colapinto había largado 15° en el GP de Singapur

Franco Colapinto tuvo que abandonar la carrera de Singapur. (Foto: Reuters)

En la clasificación del sábado, el argentino terminó 16° después de quedar eliminado en la Q2. Durante la primera parte de la sesión había mostrado un ritmo alentador, pero en la segunda instancia sufrió problemas de estabilidad y falta de agarre en la parte trasera de su Alpine.

En su último intento incluso llegó a rozar uno de los muros del circuito, una situación que reflejó las dificultades que enfrentaba para encontrar una vuelta competitiva.

A pesar de haber finalizado 16°, Colapinto avanzó una posición en la grilla por una penalización aplicada a George Russell, piloto de Mercedes. De esta manera, largó 15° en Marina Bay con la expectativa de recuperar terreno durante la competencia.

La autocrítica de Colapinto tras una clasificación complicada

Antes de la carrera, Colapinto había reconocido su desconcierto por el comportamiento del monoplaza. "Es muy extraño, estoy un poco perdido", expresó el argentino después de quedar eliminado en la Q2.

El piloto explicó que durante la Q1 había sentido mayor confianza con el auto, pero que esa sensación desapareció en la segunda parte de la clasificación. Según detalló, la pérdida de estabilidad en el eje trasero le impidió mejorar sus tiempos y acercarse a los puestos de adelante.