Maia Reficco reaccionó ante quienes la acusan de buscar fama a costa de Franco Colapinto

Al referirse a los motivos de la ruptura, Maia reconoció que las exigencias de sus respectivas carreras y la distancia fueron obstáculos importantes para sostener el vínculo. “Vivimos vidas muy complicadas. Estamos muy lejos”, explicó.

Pero la entrevista tomó otro rumbo cuando el cronista decidió preguntarle directamente por los cuestionamientos que recibió en las redes sociales a raíz de su relación con el piloto.

La contundente reacción de Maia Reficco cuando le preguntaron si utilizó a Franco Colapinto para ganar fama

En medio de la conversación, el periodista fue directo: “¿Te acusan de que buscás exposición en redes con Franco?”. Maria Reficco respondió sin vueltas.

Lejos de entrar en una polémica o responderles puntualmente a quienes la cuestionan, la joven sorprendió al revelar que tomó una decisión para mantenerse alejada de los comentarios negativos.

“Me borré Twitter, es mucha info. También uno se tira a la pileta con esta carrera. Prefiero no leerlo porque me hace medio mal”, confesó.

De esta manera, la artista reconoció que las críticas y las especulaciones sobre su vida privada pueden afectarla emocionalmente, por lo que optó por tomar distancia de una de las plataformas donde se generan debates sobre su relación con Colapinto.

Sus declaraciones llegaron en un momento importante de su carrera musical, a pocos días del lanzamiento de su disco y mientras continúa enfocada en sus proyectos profesionales.

Maia Reficco habló de Franco Colapinto y descartó una reconciliación

Durante la nota con Puro Show, Maia Reficco también se refirió a las versiones que vinculan sentimentalmente a Franco Colapinto con Sofía Solá, la hija de Maru Botana, y evitó alimentar las especulaciones sobre la vida privada de su expareja.

“Él es un hombre soltero y puede hacer lo que quiera”, aseguró, dejando en claro que ambos tienen libertad para comenzar nuevas relaciones.

Aunque reconoció que el vínculo fue importante en su vida y que conserva buenos recuerdos de la relación, Reficco se mostró poco optimista ante la posibilidad de una segunda oportunidad.

“Fran es una persona que quise mucho, que amé mucho y a la que le deseo lo mejor”, manifestó. Y cuando le preguntaron si imaginaba una reconciliación, fue categórica: “No creo que volvamos en el futuro”.

Así, la cantante confirmó que su historia con el piloto quedó atrás y dejó en evidencia que, por ahora, prefiere concentrarse en su carrera artística y mantenerse al margen de las polémicas que circulan en las redes sociales.