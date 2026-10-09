Maia Reficco reaccionó ante quienes la acusan de buscar fama a costa de Franco Colapinto

La separación de Maia Reficco y Franco Colapinto volvió a quedar en el centro de la escena después de que la cantante rompiera el silencio sobre el final de su romance con el piloto argentino de Fórmula 1.
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En una nota con Puro Show, Maia Reficco fue consultada por las críticas que recibió en las redes sociales y reveló la drástica decisión que tomó para protegerse de los comentarios negativos.
La separación de Maia Reficco y Franco Colapinto volvió a quedar en el centro de la escena después de que la cantante rompiera el silencio sobre el final de su romance con el piloto argentino de Fórmula 1.
Sin embargo, durante una entrevista televisiva, la artista también tuvo que enfrentar una incómoda pregunta sobre las acusaciones de quienes aseguran que habría buscado aprovechar la popularidad del deportista para ganar exposición mediática.
En diálogo con Puro Show (El Trece), Reficco habló de su presente sentimental, explicó algunas de las dificultades que atravesó durante su relación con Colapinto y dejó en claro que todavía siente un profundo cariño por él.
“Yo estoy muy bien. Fran y yo no estamos más juntos. Le deseo lo mejor. Lo quiero mucho”, expresó la actriz, quien confirmó que la historia de amor llegó a su fin después de varios meses de rumores y especulaciones.
Al referirse a los motivos de la ruptura, Maia reconoció que las exigencias de sus respectivas carreras y la distancia fueron obstáculos importantes para sostener el vínculo. “Vivimos vidas muy complicadas. Estamos muy lejos”, explicó.
Pero la entrevista tomó otro rumbo cuando el cronista decidió preguntarle directamente por los cuestionamientos que recibió en las redes sociales a raíz de su relación con el piloto.
En medio de la conversación, el periodista fue directo: “¿Te acusan de que buscás exposición en redes con Franco?”. Maria Reficco respondió sin vueltas.
Lejos de entrar en una polémica o responderles puntualmente a quienes la cuestionan, la joven sorprendió al revelar que tomó una decisión para mantenerse alejada de los comentarios negativos.
“Me borré Twitter, es mucha info. También uno se tira a la pileta con esta carrera. Prefiero no leerlo porque me hace medio mal”, confesó.
De esta manera, la artista reconoció que las críticas y las especulaciones sobre su vida privada pueden afectarla emocionalmente, por lo que optó por tomar distancia de una de las plataformas donde se generan debates sobre su relación con Colapinto.
Sus declaraciones llegaron en un momento importante de su carrera musical, a pocos días del lanzamiento de su disco y mientras continúa enfocada en sus proyectos profesionales.
Durante la nota con Puro Show, Maia Reficco también se refirió a las versiones que vinculan sentimentalmente a Franco Colapinto con Sofía Solá, la hija de Maru Botana, y evitó alimentar las especulaciones sobre la vida privada de su expareja.
“Él es un hombre soltero y puede hacer lo que quiera”, aseguró, dejando en claro que ambos tienen libertad para comenzar nuevas relaciones.
Aunque reconoció que el vínculo fue importante en su vida y que conserva buenos recuerdos de la relación, Reficco se mostró poco optimista ante la posibilidad de una segunda oportunidad.
“Fran es una persona que quise mucho, que amé mucho y a la que le deseo lo mejor”, manifestó. Y cuando le preguntaron si imaginaba una reconciliación, fue categórica: “No creo que volvamos en el futuro”.
Así, la cantante confirmó que su historia con el piloto quedó atrás y dejó en evidencia que, por ahora, prefiere concentrarse en su carrera artística y mantenerse al margen de las polémicas que circulan en las redes sociales.