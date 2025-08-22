En vivo Radio La Red
Deportes
Futbolista
Rosario Central
CONMOCIÓN

Preocupación: un futbolista de Rosario Central chocó contra un camión y fue hospitalizado

El futbolista sufrió un accidente automovilístico camino al entrenamiento de Rosario Central. Fue trasladado al Sanatorio Mapaci, donde permanece internado.

Kevin Gutiérrez

Kevin Gutiérrez, de Rosario Central, sufrió un fuerte accidente de tránsito. (Foto: Rosario3)

El futbolista de Rosario Central, Kevin Gutiérrez, protagonizó este viernes un accidente automovilístico cuando se dirigía al entrenamiento del plantel de primera división. El juvenil, que viajaba por la autopista Buenos Aires–Rosario, fue asistido en el lugar y trasladado por precaución al Sanatorio Mapaci, donde se encuentra internado en buen estado de salud.

Leé también La emoción de Ángel Di María al volver a jugar para Rosario Central: gol, lágrimas y reencuentro
El gol de Ángel Di María en su vuelta a Rosario Central. (Video: TNT Sports/Foto: Fotobaires).
accidente_rosariocentral

Así quedó el auto de Kevin Gutiérrez, de Rosario Central, tras el accidente. (Foto: Rosario3)

El siniestro se produjo a la altura del peaje de General Lagos, en medio de una mañana con un alto flujo de vehículos y otros incidentes viales registrados en la misma zona. Gutiérrez impactó contra un camión, lo que generó la preocupación de los automovilistas que circulaban detrás suyo.

Afortunadamente, el choque no tuvo consecuencias graves para el futbolista, aunque fue derivado a un centro de salud para controles médicos de rutina.

Quiénes asistieron al futbolista tras el choque

Entre quienes se detuvieron a asistirlo estuvieron sus compañeros Carlos Quintana e Ignacio Malcorra, que también se dirigían al predio de entrenamiento. Ambos identificaron el vehículo de Gutiérrez y bajaron rápidamente para brindarle ayuda hasta que llegaron los servicios de emergencia.

image

Qué dijo Rosario Central sobre lo sucedido

El Club Atlético Rosario Central difundió un comunicado oficial en el que confirmó el accidente del juvenil. El texto señaló:

“El jugador juvenil Kevin Gutiérrez sufrió en la mañana de hoy un accidente automovilístico mientras se dirigía al entrenamiento matutino, hecho que no tuvo consecuencias de gravedad. El futbolista se encuentra en buen estado y fue trasladado al Sanatorio Mapaci para ser evaluado. En el momento, compañeros que también se dirigían a la práctica reconocieron el vehículo y lo asistieron de inmediato”.

Cuál es el estado de salud de Kevin Gutiérrez

Según la información brindada por el club y fuentes médicas, Gutiérrez se encuentra consciente y fuera de peligro. Permanece bajo observación en el Sanatorio Mapaci, en el centro de Rosario, a la espera de los resultados de los estudios de control.

El accidente encendió las alarmas en la mañana canalla, pero rápidamente llegó la tranquilidad al conocerse que Gutiérrez estaba fuera de riesgo. El juvenil continuará bajo control médico y se evaluará su evolución en las próximas horas.

