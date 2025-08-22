Preocupación: un futbolista de Rosario Central chocó contra un camión y fue hospitalizado

Quiénes asistieron al futbolista tras el choque

Entre quienes se detuvieron a asistirlo estuvieron sus compañeros Carlos Quintana e Ignacio Malcorra, que también se dirigían al predio de entrenamiento. Ambos identificaron el vehículo de Gutiérrez y bajaron rápidamente para brindarle ayuda hasta que llegaron los servicios de emergencia.

Qué dijo Rosario Central sobre lo sucedido

El Club Atlético Rosario Central difundió un comunicado oficial en el que confirmó el accidente del juvenil. El texto señaló:

“El jugador juvenil Kevin Gutiérrez sufrió en la mañana de hoy un accidente automovilístico mientras se dirigía al entrenamiento matutino, hecho que no tuvo consecuencias de gravedad. El futbolista se encuentra en buen estado y fue trasladado al Sanatorio Mapaci para ser evaluado. En el momento, compañeros que también se dirigían a la práctica reconocieron el vehículo y lo asistieron de inmediato”.

Cuál es el estado de salud de Kevin Gutiérrez

Según la información brindada por el club y fuentes médicas, Gutiérrez se encuentra consciente y fuera de peligro. Permanece bajo observación en el Sanatorio Mapaci, en el centro de Rosario, a la espera de los resultados de los estudios de control.

El accidente encendió las alarmas en la mañana canalla, pero rápidamente llegó la tranquilidad al conocerse que Gutiérrez estaba fuera de riesgo. El juvenil continuará bajo control médico y se evaluará su evolución en las próximas horas.