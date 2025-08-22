Parte médico oficial: cómo evolucionan los hinchas de la U de Chile internados en Avellaneda

Qué pasó con los otros heridos de la trágica jornada en Avellaneda

Además de Alfaro y Mora, otros hinchas y un simpatizante argentino debieron ser atendidos en hospitales de la zona:

Hospital Eduardo Wilde : Joaquín Baina Alvayay (chileno) recibió el alta médica tras evolucionar favorablemente.

Hospital Presidente Perón : Andrés Villalobo (chileno) también fue dado de alta en las últimas horas.

Hospital Presidente Perón: Nazareno Hasenaver (argentino) continúa internado en terapia intermedia, estable y bajo monitoreo neurológico y hemodinámico. Su estado no mostró cambios en los últimos controles clínicos.

Qué dijeron las autoridades sanitarias y políticas

El parte médico fue ofrecido en conferencia de prensa por el director del Hospital Fiorito, Luis López, acompañado por el ministro del Interior de Chile, Álvaro Elizalde, quien se encuentra en Argentina siguiendo de cerca la evolución de sus compatriotas heridos.

López aclaró que, pese a la gravedad del caso de Alfaro, “se espera una evolución favorable en lo que respecta a la patología por la que ingresó”, mientras que sobre Mora remarcó que “su cuadro es estable y la recuperación avanza sin complicaciones”.

Desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informaron que los equipos médicos continúan trabajando en la atención de los pacientes, con actualizaciones periódicas sobre cada uno de ellos.

Qué impacto dejaron los incidentes en el fútbol sudamericano

Los hechos de violencia en Avellaneda derivaron en la suspensión del partido entre Independiente y Universidad de Chile, generando un fuerte repudio de organismos de seguridad, autoridades políticas y dirigentes del fútbol.

Las imágenes de los disturbios y las denuncias sobre agresiones a hinchas y trabajadores del estadio pusieron en foco la necesidad de reforzar los controles de seguridad en torneos internacionales y de aplicar sanciones ejemplificadoras contra los responsables de los hechos.

Mientras tanto, la atención está puesta en la evolución clínica de los heridos. En particular, la situación de Gonzalo Alfaro mantiene en vilo tanto a su familia como a los hinchas de la U de Chile que siguen de cerca las actualizaciones médicas desde su país.