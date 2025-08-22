En vivo Radio La Red
Parte médico oficial: cómo evolucionan los hinchas de la U de Chile internados en Avellaneda

El director del Hospital Fiorito, Luis López, informó la evolución de los dos aficionados chilenos más comprometidos tras los disturbios en la Copa Sudamericana.

Los incidentes violentos ocurridos en el estadio de Independiente durante el partido frente a Universidad de Chile por la Copa Sudamericana dejaron como saldo varios heridos que fueron derivados a distintos centros de salud de Avellaneda. Entre ellos, dos simpatizantes chilenos permanecen internados en el Hospital Fiorito, donde este viernes se conoció un parte médico oficial brindado por el director del establecimiento, Luis López.

Cuál es la situación de los dos hinchas chilenos internados en el Fiorito

El caso más delicado es el de Gonzalo Alfaro, de 33 años, quien sufrió un traumatismo de cráneo grave y debió ser intervenido quirúrgicamente. Según explicó López, el paciente está “con respiración mecánica y bajo tratamiento con analgésicos”. Se encuentra alojado en la Unidad de Terapia Intensiva con pronóstico reservado y bajo monitoreo permanente.

De acuerdo con el parte oficial difundido por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Alfaro continúa con sedoanalgesia, asistencia respiratoria mecánica, vasopresores y presenta además falla renal. Su cuadro, remarcaron los médicos, no mostró cambios significativos respecto al día anterior.

El segundo paciente internado en el Fiorito es Jaime Mora, quien ingresó con un traumatismo de cráneo con hundimiento y fractura cervical. Actualmente está lúcido, con collar cervical y bajo estricto control del servicio de Neurocirugía. Su evolución es favorable y los especialistas pronosticaron que, si no surgen complicaciones, podría recibir el alta médica en las próximas 72 horas.

Qué pasó con los otros heridos de la trágica jornada en Avellaneda

Además de Alfaro y Mora, otros hinchas y un simpatizante argentino debieron ser atendidos en hospitales de la zona:

  • Hospital Eduardo Wilde: Joaquín Baina Alvayay (chileno) recibió el alta médica tras evolucionar favorablemente.

  • Hospital Presidente Perón: Andrés Villalobo (chileno) también fue dado de alta en las últimas horas.

  • Hospital Presidente Perón: Nazareno Hasenaver (argentino) continúa internado en terapia intermedia, estable y bajo monitoreo neurológico y hemodinámico. Su estado no mostró cambios en los últimos controles clínicos.

Qué dijeron las autoridades sanitarias y políticas

El parte médico fue ofrecido en conferencia de prensa por el director del Hospital Fiorito, Luis López, acompañado por el ministro del Interior de Chile, Álvaro Elizalde, quien se encuentra en Argentina siguiendo de cerca la evolución de sus compatriotas heridos.

López aclaró que, pese a la gravedad del caso de Alfaro, “se espera una evolución favorable en lo que respecta a la patología por la que ingresó”, mientras que sobre Mora remarcó que “su cuadro es estable y la recuperación avanza sin complicaciones”.

Desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informaron que los equipos médicos continúan trabajando en la atención de los pacientes, con actualizaciones periódicas sobre cada uno de ellos.

Qué impacto dejaron los incidentes en el fútbol sudamericano

Los hechos de violencia en Avellaneda derivaron en la suspensión del partido entre Independiente y Universidad de Chile, generando un fuerte repudio de organismos de seguridad, autoridades políticas y dirigentes del fútbol.

Las imágenes de los disturbios y las denuncias sobre agresiones a hinchas y trabajadores del estadio pusieron en foco la necesidad de reforzar los controles de seguridad en torneos internacionales y de aplicar sanciones ejemplificadoras contra los responsables de los hechos.

Mientras tanto, la atención está puesta en la evolución clínica de los heridos. En particular, la situación de Gonzalo Alfaro mantiene en vilo tanto a su familia como a los hinchas de la U de Chile que siguen de cerca las actualizaciones médicas desde su país.

