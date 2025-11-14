Un exbasquetbolista de San Lorenzo le reclama a Marcelo Tinelli una millonaria deuda: "Que de me desbloquee y..."

Embed

Y agregó sobre el reclamo del jugador de básquet al conductor: "La denuncia es contra en club en un principio pero después está la firma de Fabián Scoltore, que es el escribano que es mano de derecha de Tinelli, entonces todo se traslada a ese periodo de contratación donde la plata la ponía Tinelli".

El propio Ramón Clemente expuso la situación nuevamente en las últimas horas a través de su cuenta en X donde apuntó directamente contra Tinelli por la deuda y por bloquearlo de las redes ante su reclamo que ya lleva varios años y separando al club del conflicto.

"Que alguien le diga a @cuervotinelli que me desbloquee y me pague mi dinero. Te usan y luego te bloquean. Qué gran hombre de negocios!", indicó indignado.

Y en otro mensaje expresó junto al trofeo de uno de los títulos conseguidos: "San Lorenzo Gracias por todos. Gracias Argentina por tu apoyo. No me debes nada, pero el cariño siempre ha sido sincero".

Mariano Iúdica cruzó a los que lo criticaron por sus dichos sobre Tinelli y le contestó fuerte a Carla Conte

Después de recibir una catarata de críticas por parte de los actuales compañeros de trabajo de Marcelo Tinelli tras sus declaraciones, Mariano Iúdica salió a responderles en una nota con Intrusos (América Tv).

"¿Escuchaste un poquito lo que pasó en Carnaval?", le consultaron en clara referencia a los dichos de José María Listorti y Carla Conte. E inmediatamente comentó:"Sí, pero cuando salen a hablar todos, ya me pasó cuando me fui de Ideas. Un grupito que va y salen a hablar para atajar, no sé".

Y asumió que les deben haber caído mal sus palabras sobre la situación del famoso conductor."Seguramente, por eso salieron... Salvo que los haya mandado alguien, no creo, son gente muy importante", disparó picante mientras aseguró que fue una manera de llamar la atención.

"Era algo que podía pasar en algún momento. Pasa que hay cosas que tampoco quiero alimentar", insistió Iúdica y tildó de "alcahuetes" a Listorti y Conte, si bien aseguró que José María no lo necesita.

El cronista quiso saber si Carla Conte, en tal caso sí lo necesita. "No, tampoco. Son gente grande como para salir a hacer una defensa", apuntó el conductor de Polémica en el bar mientras se volvió a lamentar las críticas asegurando que "ya le pasó".

"Carla Conte dijo 'los que trabajaron con Mariano no lo quiere nadie'", le informó el notero. Y ahí redobló la apuesta:"Trabajé dos días con Carla Conte. No, nunca hablé con Carla Conte al aire. Trabajé tres minutos con Carla Conte", concluyó.