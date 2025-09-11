Escándalo en Boca Juniors: dura acusación a Lucas Blondel por su relación con Morena Beltrán

Embed

Cuándo y cómo se conocieron Morena Beltrán y Lucas Blondel

Morena Beltrán y Lucas Blondel comenzaron su relación a fines del verano de 2023 y comienzos del 2024. Según la periodista, se conocían desde hacía tiempo debido a su interés común por el fútbol argentino, ya que ella seguía de cerca la Liga Argentina y él se destacaba en Tigre como lateral derecho.

Sin embargo, fue en ese verano cuando decidieron dar el paso hacia una relación más cercana. Morena relató en su momento que se cruzaron en una pileta, intercambiaron miradas y sonrisas, y él se acercó para iniciar una conversación. A partir de ahí, comenzaron a salir juntos y a compartir momentos en pareja.

morena beltran lucas blondel.jpg

El romance fue confirmado públicamente en enero de 2024, cuando ambos compartieron una foto en sus redes sociales, celebrando su relación con un tierno mensaje. Desde entonces, han mantenido su vínculo en privado, aunque ocasionalmente comparten detalles en redes sociales y en entrevistas.