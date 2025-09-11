A24.com

Escándalo en Boca Juniors: dura acusación a Lucas Blondel por su relación con Morena Beltrán

Según trascendió, existiría una razón por la cual Lucas Blondel no estaría en la consideración de Miguel Ángel Russo, y gran parte estaría vinculada con Morena Beltrán.

11 sept 2025, 12:28
El romance del futbolista Lucas Blondel con Morena Beltrán fue uno de los más sorpresivos del ámbito deportivo, tanto por la figura de la periodista como por la repercusión de salir con un jugador de uno de los clubes más importantes de la Argentina.

Actualmente, el lateral derecho atraviesa un momento complicado: perdió completamente terreno en la consideración de Miguel Ángel Russo, lo que generó múltiples interrogantes sobre los motivos de su ausencia en el campo de juego. Que no jugara por su nivel resultaba extraño, ya que técnicamente parecía superar a Luis Advíncula y Juan Barinaga.

Sin embargo, todo indica que la verdadera razón podría estar vinculada a su vida personal: se habría filtrado que Blondel compartía información del vestuario con su pareja, quien además es panelista en ESPN. Este hecho habría generado tensión dentro del club, afectando su relación con el cuerpo técnico y dirigentes, y explicaría por qué su protagonismo en el equipo disminuyó abruptamente.

"Blondel no juega porque Riquelme cree que es el buchón del plantel... pero todos saben que el verdadero buchon es Cavani", mencionó el periodista Gabriel Anello en Fútbol sin Manchas (Canal 9) hace semanas atrás y también Pablo Carrozza en su cuenta de X.

Cuándo y cómo se conocieron Morena Beltrán y Lucas Blondel

Morena Beltrán y Lucas Blondel comenzaron su relación a fines del verano de 2023 y comienzos del 2024. Según la periodista, se conocían desde hacía tiempo debido a su interés común por el fútbol argentino, ya que ella seguía de cerca la Liga Argentina y él se destacaba en Tigre como lateral derecho.

Sin embargo, fue en ese verano cuando decidieron dar el paso hacia una relación más cercana. Morena relató en su momento que se cruzaron en una pileta, intercambiaron miradas y sonrisas, y él se acercó para iniciar una conversación. A partir de ahí, comenzaron a salir juntos y a compartir momentos en pareja.

El romance fue confirmado públicamente en enero de 2024, cuando ambos compartieron una foto en sus redes sociales, celebrando su relación con un tierno mensaje. Desde entonces, han mantenido su vínculo en privado, aunque ocasionalmente comparten detalles en redes sociales y en entrevistas.

