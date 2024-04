Fabián Cubero, DT: fue presentado como entrenador de un club del ascenso argentino

cubero_fabian_dt.jpg

“Siempre tuve el bichito de ser entrenador y ahora me llegó esta oportunidad. Estoy muy contento”, expresó Poroto en una entrevista con Dsports Radio. “Tengo que conocer bien al plantel, pero a mí me gusta poner un sistema acorde a los jugadores que tengo. Tengo varias ideas. Me gusta el 4-2-3-1″, añadió.

El exjugador de Vélez se enfrenta al desafío de guiar a Sportivo Italiano hacia una mejor posición en la tabla. El equipo se encuentra en la parte baja de la tabla de posiciones con solo 14 puntos en 14 jornadas. Su debut como entrenador será en la jornada 15, frente a Liniers, el próximo fin de semana.