Nicole Neumann y una profunda reflexión en medio del eterno conflicto con Mica Viciconte y Fabián Cubero

"Para uno presumes, para otros inspiras. El problema, no eres tú. Es de quién y cómo observa. Tu sigue brillando", compartió primero Nicole Neumann.

nicole neumann reflexion.jpg

Y en otra historia remarcó la frase: “No busques la paz. No busques ningún otro estado en el que estás ahora, de lo contrario, establecerás un conflicto interno y una resistencia inconsciente”.

“Perdónate por no estar en paz. En el momento en que aceptas completamente tu falta de paz, esta se transmuta en paz. Cualquier cosa que aceptes completamente te llevará allí, te llevará a la paz. Este es el milagro de la rendición”, concluyó.

Cabe recordar que en las últimas semanas, Nicole también tuvo un fuerte cruce público con su madre Claudia, con quien está distanciada hace un largo tiempo.

nicole neumann reflexion 1.jpg

El tremendo audio de la mamá de Nicole Neumann donde aniquila a su hija

Justo cuando parecía que Nicole Neumann había superado algunas tormentas familiares, tras un año distanciada con su su hija Indiana, además del eterno enfrentamiento que mantiene con su ex, Fabián Cubero, recientemente se sumó un nuevo frente: el de su madre, Claudia Neumann.

Todo explotó hace algunos días, cuando la modelo acusó a su madre, deslizando en una entrevista que habría quedado con el dinero que había ganado en los comienzos de su carrera.

Contactada Claudia, quien hoy vive en la isla de Tenerife, España, la mujer no pudo más que llamarla desagradecida, generando un verdadero enfrentamiento.

Al tiempo que tras ello Nicole volvió a arremeter, asegurando que su madre es un capítulo de su vida cerrado así como disparando que cuenta con otras mujeres a su alrededor a quienes considera sus segundas mamás.

Embed

Así las cosas, este viernes desde una comunicación vía chat con Intrusos, América Tv, Claudia Neumann volvió a hablar de su hija y fue letal.

"Ya sé que mi hija habló mierda. No lo quiero oír, no lo puedo oír y tengo que trabajar... No quiero saber más nada", comenzó disculpándose la mamá de Nicole Neumann.

Al tiempo que explotó al llamar monstruo a Nicole y echarse la culpa de la persona en la que se convirtió hoy en día. "Es un monstruo que, evidentemente, seré la culpable de haber creado y bueno... me tendré que joder. Es lo que me tocó", estalló Claudia con un dejo de hastío.

Por último, la madre de Nicole volvió a disculparse al explicar que "por el momento" no puede decir "nada más" y reveló que esta situación la llevó a tener problemas de salud con un "ataque de alergia mortal", que la tiene inyectándose semanalmente.