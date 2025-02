Fin de la discusión: los datos que revelan por qué Lionel Messi es mejor que Cristiano Ronaldo

Embed “LOS NÚMEROS NUNCA MIENTEN”.



• Jugadores con más GOLES:



1. Cristiano Ronaldo (923)

2. Lionel Messi (850)

3. Josef Bican (805)



• Más ASISTENCIAS:



1. Lionel Messi (379)

2. Ferenc Puskás (359)

3. Johan Cruyff (358)



• Más DRIBLES exitosos:



1. Lionel Messi…

Si bien el gol es fundamental en el fútbol, el impacto de Messi en el juego va mucho más allá. Es el jugador con más asistencias en la historia (379), muy por encima de Cristiano (257). Además, es el futbolista con más dribles exitosos en la historia del fútbol (3.845), casi duplicando los de CR7 (1.887). Su capacidad para generar ocasiones también es sobresaliente: creó 521 grandes chances, frente a las 227 del portugués.

image.png

En cuanto a los premios individuales, Messi también domina con autoridad: ganó 8 Balones de Oro, 8 premios The Best y fue elegido como el mejor jugador en 411 partidos desde la temporada 2009-10. Cristiano, en comparación, tiene 5 Balones de Oro, 5 premios The Best y fue Man of the Match en 218 ocasiones.

A nivel de títulos colectivos, la brecha también es clara: Messi conquistó 46 trofeos, superando a CR7 por 11 campeonatos. Además, el argentino ostenta récords legendarios como los 91 goles en un mismo año natural (2012) y el récord Guinness de más de 500 marcas establecidas a nivel mundial, continental y nacional.

Con estos números, el debate parece haber llegado a su fin. Lionel Messi no solo es el jugador más determinante en la historia del fútbol, sino que lo hizo con una superioridad estadística abrumadora sobre su máximo competidor.

¿Quéres un dato más? Y con esto cerramos. Messi tiene en su haber una Copa del Mundo con la Selección Argentina. En cambio, CR7 nunca ganó un Mundial. Como dice la frase: "Los números nunca mienten".