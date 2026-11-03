El profundo dolor de Lionel Messi por una trágica muerte con un desgarrador mensaje: "No hay palabras"

Lionel Messi decidió compartir unas sentidas palabras desde las redes sociales también angustiado por la triste noticia que sacude a todo el deporte. "No hay palabras... Mis condolencias para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse", describió el futbolista argentino desde sus historias de Instagram despidiendo a su colega.

El comunicado del club Tenerife confirmando la muerte de Jesús de Miguel Alameda

En la mañana de martes, el club Tenerife de la Segunda División de España confirmó con mucho dolor la muerte de su delantero Jesús de Miguel Alameda tras un fuerte choque con el arquero rival durante el partido del lunes.

"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda", se anunció con tristeza.

"No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace", se explicó vía redes sociales.

"La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos", concluyó.