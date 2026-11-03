El profundo dolor de Lionel Messi por una trágica muerte con un desgarrador mensaje: "No hay palabras"

El mundo del fútbol se encuentra conmovido por el caso de Jesús de Miguel Alameda, delantero del club Tenerife de España, quien falleció este martes a los 30 años después de ser internado de urgencia tras un choque involuntario con un rival.
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Lionel Messi expresó sus sentimientos ante la muerte del futbolista Jesús de Miguel Alameda luego de un fuerte choque durante un partido en España.
El mundo del fútbol se encuentra conmovido por el caso de Jesús de Miguel Alameda, delantero del club Tenerife de España, quien falleció este martes a los 30 años después de ser internado de urgencia tras un choque involuntario con un rival.
El deportista se encontraba en terapia intensiva del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria después de sufrir un duro golpe en una acción de juego con el arquero Jesús Owono de FC Andorra, quien salió a despejar el balón en la mitad de cancha e impactó de lleno con su rodilla contra el pecho de su colega y fue expulsado por el árbitro.
Jesús de Miguel Alameda quedó de inmediato tendido en el césped inconsciente, rápidamente intervinieron los médicos del equipo y fue derivado a un centro médico, ante la preocupación de todos.
El partido correspondía a la Segunda División de España y en la mañana del martes el club Tenerife confirmó en horas de la mañana la muerte del futbolista.
Lionel Messi decidió compartir unas sentidas palabras desde las redes sociales también angustiado por la triste noticia que sacude a todo el deporte. "No hay palabras... Mis condolencias para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse", describió el futbolista argentino desde sus historias de Instagram despidiendo a su colega.
En la mañana de martes, el club Tenerife de la Segunda División de España confirmó con mucho dolor la muerte de su delantero Jesús de Miguel Alameda tras un fuerte choque con el arquero rival durante el partido del lunes.
"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda", se anunció con tristeza.
"No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace", se explicó vía redes sociales.
"La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos", concluyó.