Franco Colapinto reveló sus complicaciones con Alpine en Bakú: "No me siento muy..."

Cómo es el historial de Colapinto en el circuito callejero de Bakú

El escenario de Azerbaiyán guarda antecedentes contrastantes en la trayectoria del joven representante nacional. En la temporada 2024, mientras disputaba apenas su segunda competencia dentro de la categoría reina a bordo de un Williams, Colapinto cruzó la meta en la octava posición para sumar sus primeros puntos oficiales en la F1. Sin embargo, un año más tarde, ya integrado a la estructura de Alpine, finalizó en el 19° lugar. Ahora, impulsado por su reciente séptimo puesto en Madrid y sus actuaciones previas en Monza, buscará encadenar otro resultado dentro de la zona de unidades.

Cuáles son los horarios en Argentina para el GP de Azerbaiyán

El cronograma oficial en el circuito callejero de Bakú continuará de la siguiente manera: