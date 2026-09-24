Franco Colapinto reveló sus complicaciones con Alpine en Bakú: "No me siento muy..."

El regreso de la Fórmula 1 al exigente trazado urbano de Bakú planteó un desafío complejo para Alpine. Tras concluir en la 11ª colocación durante la segunda práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán, Franco Colapinto dialogó con los medios y reconoció con absoluta sinceridad que todavía no logró encontrar el rendimiento óptimo sobre su monoplaza. Pese a las complicaciones experimentadas sobre el asfalto azerí, el piloto argentino mantiene intacta la ambición de cara a la clasificación de este viernes.