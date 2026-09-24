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Franco Colapinto reveló sus complicaciones con Alpine en Bakú: "No me siento muy..."

Franco Colapinto analizó su rendimento tras la FP2 en Bakú y reconoció fallas en el Alpine pero fijó su meta para la qualy.

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El regreso de la Fórmula 1 al exigente trazado urbano de Bakú planteó un desafío complejo para Alpine. Tras concluir en la 11ª colocación durante la segunda práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán, Franco Colapinto dialogó con los medios y reconoció con absoluta sinceridad que todavía no logró encontrar el rendimiento óptimo sobre su monoplaza. Pese a las complicaciones experimentadas sobre el asfalto azerí, el piloto argentino mantiene intacta la ambición de cara a la clasificación de este viernes.

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Al analizar las variables que condicionaron el andar de su vehículo durante los ensayos de la jornada, el pilarense remarcó el impacto de la suciedad en pista sobre el comportamiento del auto: “Falta poco. Creo que nos está ayudando la mejora de la pista. Estaba muy sucio también y a nuestro auto le venía peor todavía”, explicó en declaraciones brindadas a ESPN al bajarse del habitáculo.

Qué dificultades mecánicas tuvo Franco Colapinto con el Alpine en Bakú

A pesar de que el equipo técnico consiguió dar un pequeño salto de calidad entre la tanda matutina y la vespertina, el argentino detalló las sensaciones encontradas y los sectores específicos del circuito donde sintió mayor inestabilidad. “Dimos un pasito con el auto, pero falta, no me siento muy cómodo. Voy a entender hoy a la noche un poco el por qué. No estoy muy consistente como en otras carreras, me está costando un poco los frenajes y las entradas de curva”, admitió de manera autocrítica.

No obstante, las dudas manifestadas no modifican las metas trazadas junto a los ingenieros de la escudería francesa para la jornada clasificatoria. Con la mira puesta en ajustar la puesta a punto durante la noche, el bonaerense fue categórico sobre la aspiración para la qualy: “Trabajar y mejorar. El objetivo es la Q3”.

Cómo es el historial de Colapinto en el circuito callejero de Bakú

El escenario de Azerbaiyán guarda antecedentes contrastantes en la trayectoria del joven representante nacional. En la temporada 2024, mientras disputaba apenas su segunda competencia dentro de la categoría reina a bordo de un Williams, Colapinto cruzó la meta en la octava posición para sumar sus primeros puntos oficiales en la F1. Sin embargo, un año más tarde, ya integrado a la estructura de Alpine, finalizó en el 19° lugar. Ahora, impulsado por su reciente séptimo puesto en Madrid y sus actuaciones previas en Monza, buscará encadenar otro resultado dentro de la zona de unidades.

Cuáles son los horarios en Argentina para el GP de Azerbaiyán

El cronograma oficial en el circuito callejero de Bakú continuará de la siguiente manera:

  • Viernes 25 de septiembre: Práctica 3 de 05:30 a 06:30 y Clasificación de 09:00 a 10:00.

  • Sábado 26 de septiembre: Carrera principal a partir de las 08:00.

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