Franco Colapinto fue duramente sancionado en el GP de México: los motivos y qué es la superlicencia

La sanción, de 10 segundos añadidos a su tiempo de carrera y 2 puntos en su superlicencia, no alteró su posición final, ya que Colapinto había mantenido una ventaja de más de 12 segundos sobre Esteban Ocon. No obstante, el castigo encendió la alarma en torno a su superlicencia, la cual establece que al sumar 12 puntos los pilotos son suspendidos de una carrera. Aunque estos puntos no son permanentes y se reinician cada año, acumularlos implica riesgos para cualquier piloto en Fórmula 1.