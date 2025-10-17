Franco Colapinto reveló cuál es la clave para seguir como titular en Alpine en 2026

Qué cambios enfrentará Alpine en 2026 y cómo se prepara Colapinto

El piloto argentino también se refirió al futuro técnico del equipo: Alpine introducirá grandes modificaciones en su auto el próximo año, incluyendo motor, caja y suspensiones de Mercedes, según el nuevo reglamento técnico que traerá coches más pequeños, menor carga aerodinámica y equilibrio entre impulso térmico y eléctrico.

“Estoy seguro de que el año que viene será importante mantener esta actitud, y confío en que tendremos un auto rápido”, expresó Colapinto, mostrando optimismo ante la adaptación a las novedades técnicas.

Además, destacó el trabajo conjunto con los ingenieros: “Desde la pausa de verano encontré más constancia con un auto que para mí era impredecible. Dimos un paso adelante, pero sabemos que todavía no estamos en el nivel que queremos”.

Qué opina Colapinto sobre la IndyCar y su futuro fuera de la F1

Preguntado sobre la posibilidad de competir en la IndyCar, Colapinto se mostró entusiasta pero prudente: “Me encanta ver IndyCar, pero no me veo piloteando allí a corto plazo; cuando sea más mayor sí, me encantaría probarlo”.

Su enfoque principal sigue siendo la F1 y la consolidación de su trayectoria dentro de Alpine, donde espera continuar aprendiendo y demostrando consistencia.

Cómo será el fin de semana del GP de Estados Unidos para Colapinto

El piloto argentino enfrentará un programa compacto en Austin: una sola práctica el viernes, clasificación de Sprint el mismo día y carrera corta el sábado. La prueba principal se disputará el domingo a las 16 (hora argentina) y consistirá en 56 vueltas, cerrando un fin de semana crucial para su desarrollo en la temporada y su candidatura como titular de Alpine en 2026.