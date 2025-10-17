En vivo Radio La Red
¿HAY ESPERANZA?

Franco Colapinto reveló cuál es la clave para seguir como titular en Alpine en 2026

Franco Colapinto habló en Austin antes del GP de Estados Unidos y reveló qué factores marcarán su continuidad como piloto titular de Alpine en 2026. El argentino también repasó su evolución en la F1 y adelantó su visión sobre el futuro del equipo francés.

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Franco Colapinto atraviesa un momento clave en su incipiente carrera en la Fórmula 1. Con 22 años, el piloto argentino se mostró confiado en Austin, donde este fin de semana se disputa el Gran Premio de los Estados Unidos. Durante la conferencia de prensa de la FIA, compartida con Fernando Alonso y Oliver Bearman, Colapinto explicó qué se necesita para consolidarse como titular:

Franco Colapinto
image

“Creo que simplemente debo seguir haciendo lo que estoy haciendo. Pero todos seguimos empujando y la motivación está alta”, aseguró. Además, aclaró que “no he hablado con ningún otro equipo de F1”, dejando claro que su foco está en Alpine.

Su desempeño reciente refuerza su candidatura. En las últimas cinco fechas, superó en rendimiento a su compañero Pierre Gasly tanto en clasificación (4-1) como en resultados de carrera (3-2). Este progreso constante refleja la adaptación del piloto al auto francés y su capacidad de consolidarse en un equipo altamente competitivo.

Cómo influye el apoyo de su sponsor en su continuidad

Más allá del rendimiento en pista, el respaldo de su principal sponsor jugará un rol fundamental. La marca tendrá una presencia ampliada en el monoplaza con un diseño especial durante los próximos Grandes Premios de México y Brasil, un gesto que refuerza la posición de Colapinto dentro del proyecto de Alpine. Este tipo de apoyo no solo es estratégico en términos de imagen, sino que también puede influir en la planificación del equipo de cara a 2026.

Qué cambios enfrentará Alpine en 2026 y cómo se prepara Colapinto

El piloto argentino también se refirió al futuro técnico del equipo: Alpine introducirá grandes modificaciones en su auto el próximo año, incluyendo motor, caja y suspensiones de Mercedes, según el nuevo reglamento técnico que traerá coches más pequeños, menor carga aerodinámica y equilibrio entre impulso térmico y eléctrico.

“Estoy seguro de que el año que viene será importante mantener esta actitud, y confío en que tendremos un auto rápido”, expresó Colapinto, mostrando optimismo ante la adaptación a las novedades técnicas.

Además, destacó el trabajo conjunto con los ingenieros: “Desde la pausa de verano encontré más constancia con un auto que para mí era impredecible. Dimos un paso adelante, pero sabemos que todavía no estamos en el nivel que queremos”.

Qué opina Colapinto sobre la IndyCar y su futuro fuera de la F1

Preguntado sobre la posibilidad de competir en la IndyCar, Colapinto se mostró entusiasta pero prudente: “Me encanta ver IndyCar, pero no me veo piloteando allí a corto plazo; cuando sea más mayor sí, me encantaría probarlo”.

Su enfoque principal sigue siendo la F1 y la consolidación de su trayectoria dentro de Alpine, donde espera continuar aprendiendo y demostrando consistencia.

Cómo será el fin de semana del GP de Estados Unidos para Colapinto

El piloto argentino enfrentará un programa compacto en Austin: una sola práctica el viernes, clasificación de Sprint el mismo día y carrera corta el sábado. La prueba principal se disputará el domingo a las 16 (hora argentina) y consistirá en 56 vueltas, cerrando un fin de semana crucial para su desarrollo en la temporada y su candidatura como titular de Alpine en 2026.

