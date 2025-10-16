En vivo Radio La Red
Deportes
Pierre Gasly
Franco Colapinto
BOMBAZO

La llamativa frase de Pierre Gasly que desató la ilusión por el futuro de Franco Colapinto en Alpine

El francés Pierre Gasly protagonizó un video que publicó Alpine y dejó una frase sobre Franco Colapinto que los fanáticos interpretaron como una señal de apoyo para que el argentino continúe en la Fórmula 1 el próximo año.

Mientras Alpine mantiene en suspenso la definición sobre quién ocupará su segunda butaca en la temporada 2026 de la Fórmula 1, una simple frase de Pierre Gasly alcanzó para encender la ilusión de los fanáticos argentinos. El francés, compañero de Franco Colapinto, participó de un juego con preguntas rápidas para uno de los sponsors del equipo y, sin buscarlo, dejó una respuesta que fue tomada como un guiño a favor de la continuidad del piloto de Pilar.

Franco Colapinto (Foto de: Jayce Illman / Getty Images)
image

En el video publicado por la cuenta oficial de Alpine, Gasly debía elegir compañeros para distintos eventos deportivos y musicales. Primero respondió que iría con Yuki Tsunoda a un karaoke y que Lewis Hamilton sería su acompañante ideal para presenciar el Super Bowl. Luego, eligió a Charles Leclerc para asistir juntos a un festival de música. Pero la frase que revolucionó las redes llegó después: “Iría a la final del Mundial con Franco, por la revancha”, dijo entre risas, haciendo referencia al duelo entre Francia y Argentina en Qatar 2022.

La publicación original estuvo acompañada de una descripción que reforzó aún más la fantasía. “Esperando una final de la Copa del Mundo entre Francia y Argentina el próximo año para poder enviar a Pierre Gasly y Franco Colapinto”, escribió la marca que organizó el juego.

Qué se sabe sobre el futuro de Colapinto en Alpine

Si bien el comentario de Gasly no constituye una confirmación oficial, muchos lo interpretaron como una señal positiva sobre la relación interna entre los pilotos y, especialmente, como un respaldo al argentino. Sin embargo, la situación contractual sigue abierta.

Alpine ya renovó a Gasly como piloto principal, pero aún no definió quién será su compañero. Actualmente, ese lugar pertenece a Colapinto, que debutó esta temporada en la Fórmula 1 tras reemplazar a Jack Doohan. Desde entonces, el argentino cosechó buenos resultados y una fuerte conexión con los fanáticos, pero su continuidad no está asegurada.

Flavio Briatore, asesor del equipo, confirmó que la decisión final se tomará entre Colapinto y Paul Aron, actual piloto reserva. El anuncio se espera para finales de octubre o principios de noviembre.

Agenda del GP de Estados Unidos (horario argentino)

Viernes 17 de octubre

  • Prácticas Libres 1: 14:30 a 15:30

  • Clasificación Sprint: 18:30 a 19:15

Sábado 18 de octubre

  • Sprint: 14:00 a 14:30

  • Clasificación: 18:00 a 19:00

Domingo 19 de octubre

  • Carrera: 16:00

Mientras los fanáticos aguardan la decisión de Alpine, cada gesto cuenta. Y esta vez, una simple frase de Gasly bastó para renovar la esperanza: en la pista o en un Mundial imaginario, los hinchas quieren seguir viendo a Pierre y Franco del mismo lado.

