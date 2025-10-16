La llamativa frase de Pierre Gasly que desató la ilusión por el futuro de Franco Colapinto en Alpine

Alpine ya renovó a Gasly como piloto principal, pero aún no definió quién será su compañero. Actualmente, ese lugar pertenece a Colapinto, que debutó esta temporada en la Fórmula 1 tras reemplazar a Jack Doohan. Desde entonces, el argentino cosechó buenos resultados y una fuerte conexión con los fanáticos, pero su continuidad no está asegurada.

Flavio Briatore, asesor del equipo, confirmó que la decisión final se tomará entre Colapinto y Paul Aron, actual piloto reserva. El anuncio se espera para finales de octubre o principios de noviembre.

Agenda del GP de Estados Unidos (horario argentino)

Viernes 17 de octubre

Prácticas Libres 1: 14:30 a 15:30

Clasificación Sprint: 18:30 a 19:15

Sábado 18 de octubre

Sprint: 14:00 a 14:30

Clasificación: 18:00 a 19:00

Domingo 19 de octubre

Carrera: 16:00

Mientras los fanáticos aguardan la decisión de Alpine, cada gesto cuenta. Y esta vez, una simple frase de Gasly bastó para renovar la esperanza: en la pista o en un Mundial imaginario, los hinchas quieren seguir viendo a Pierre y Franco del mismo lado.