La llamativa frase de Pierre Gasly que desató la ilusión por el futuro de Franco Colapinto en Alpine

Alpine ya renovó a Gasly como piloto principal, pero aún no definió quién será su compañero. Actualmente, ese lugar pertenece a Colapinto, que debutó esta temporada en la Fórmula 1 tras reemplazar a Jack Doohan. Desde entonces, el argentino cosechó buenos resultados y una fuerte conexión con los fanáticos, pero su continuidad no está asegurada.
Flavio Briatore, asesor del equipo, confirmó que la decisión final se tomará entre Colapinto y Paul Aron, actual piloto reserva. El anuncio se espera para finales de octubre o principios de noviembre.
Agenda del GP de Estados Unidos (horario argentino)
Viernes 17 de octubre
Sábado 18 de octubre
Domingo 19 de octubre
Mientras los fanáticos aguardan la decisión de Alpine, cada gesto cuenta. Y esta vez, una simple frase de Gasly bastó para renovar la esperanza: en la pista o en un Mundial imaginario, los hinchas quieren seguir viendo a Pierre y Franco del mismo lado.