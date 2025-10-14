En vivo Radio La Red
Por qué Franco Colapinto podría sumar doble puntaje en el GP de Estados Unidos

Franco Colapinto afrontará un nuevo Gran Premio en la Fórmula 1. Esta vez, en Austin, Estados Unidos, el piloto argentino buscará sumar sus primeros puntos del 2025.

Franco Colapinto

Franco Colapinto

Franco Colapinto se prepara para afrontar uno de los fines de semana más exigentes —y potencialmente más beneficiosos— de toda la temporada. El piloto argentino dirá presente en el Gran Premio de Estados Unidos, que se disputará del 17 al 19 de octubre en Austin, y no solo tendrá la posibilidad de sumar puntos en la carrera del domingo, sino también en una instancia adicional que pocos aficionados conocen en detalle.

Qué es la carrera Sprint y por qué puede favorecer a Colapinto

El circuito de Austin será una de las seis sedes de la Fórmula 1 que contará con carrera Sprint en 2025, junto con China, Miami, Bélgica, Brasil y Qatar. Esta modalidad, incorporada en 2021, tiene como objetivo aportar más acción al fin de semana con una competencia más corta, intensa y sin margen para el error.

La Sprint cubre 100 kilómetros, aproximadamente un tercio de la distancia de un Gran Premio tradicional, y dura unos 30 minutos. A diferencia del domingo, no hay paradas obligatorias en boxes, lo que convierte la carrera en una prueba de velocidad pura y agresividad desde la largada hasta la bandera a cuadros.

Cuántos puntos otorga una carrera Sprint en la Fórmula 1

Aquí está la clave del formato: los ocho primeros clasificados reciben puntos extra antes del Gran Premio principal. El sistema de puntuación es el siguiente:

  • 1º → 8 puntos

  • 2º → 7 puntos

  • 3º → 6 puntos

  • 4º → 5 puntos

  • 5º → 4 puntos

  • 6º → 3 puntos

  • 7º → 2 puntos

  • 8º → 1 punto

Esto significa que un piloto puede irse del fin de semana con puntos incluso antes de correr el domingo, algo que Colapinto ya experimentó parcialmente este año cuando disputó la Sprint del Gran Premio de Bélgica, donde finalizó 19°, por delante de su compañero en Alpine, Pierre Gasly.

Cómo se define la parrilla de la Sprint

Otra particularidad es el orden de largada. En los fines de semana con formato Sprint, la clasificación habitual se corre recién el sábado y define el orden para el Gran Premio. En cambio, el viernes se realiza la “Clasificación Sprint”, que consta de tres segmentos eliminatorios:

  • SQ1: 12 minutos

  • SQ2: 10 minutos

  • SQ3: 8 minutos

En cada fase quedan eliminados los cinco más lentos hasta que solo diez pilotos compiten por la pole position de la Sprint. Todo esto ocurre con solo una sesión de entrenamientos libres en todo el fin de semana, lo que obliga a los equipos a encontrar el mejor balance del auto bajo presión y en tiempo récord.

Cuándo corre Franco Colapinto en Austin

  • Viernes 17 de octubre

    • Prácticas Libres 1: 14:30 a 15:30

    • Clasificación Sprint: 18:30 a 19:15

  • Sábado 18 de octubre

    • Carrera Sprint: 14:00 a 14:30

    • Clasificación para el GP: 18:00 a 19:00

  • Domingo 19 de octubre

    • Gran Premio de Estados Unidos: 16:00

Con este formato, Colapinto tiene dos chances reales de salir con puntos del fin de semana, algo que se vuelve especialmente relevante para un piloto en pleno proceso de consolidación dentro de la parrilla. Si logra sacar provecho del caos que muchas veces genera la Sprint, podría sorprender antes de que llegue el domingo.

