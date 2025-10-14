Por qué Franco Colapinto podría sumar doble puntaje en el GP de Estados Unidos

Cuántos puntos otorga una carrera Sprint en la Fórmula 1
Aquí está la clave del formato: los ocho primeros clasificados reciben puntos extra antes del Gran Premio principal. El sistema de puntuación es el siguiente:
-
1º → 8 puntos
-
2º → 7 puntos
-
3º → 6 puntos
-
4º → 5 puntos
-
5º → 4 puntos
-
6º → 3 puntos
-
7º → 2 puntos
-
8º → 1 punto
Esto significa que un piloto puede irse del fin de semana con puntos incluso antes de correr el domingo, algo que Colapinto ya experimentó parcialmente este año cuando disputó la Sprint del Gran Premio de Bélgica, donde finalizó 19°, por delante de su compañero en Alpine, Pierre Gasly.
Cómo se define la parrilla de la Sprint
Otra particularidad es el orden de largada. En los fines de semana con formato Sprint, la clasificación habitual se corre recién el sábado y define el orden para el Gran Premio. En cambio, el viernes se realiza la “Clasificación Sprint”, que consta de tres segmentos eliminatorios:
-
SQ1: 12 minutos
-
SQ2: 10 minutos
-
SQ3: 8 minutos
En cada fase quedan eliminados los cinco más lentos hasta que solo diez pilotos compiten por la pole position de la Sprint. Todo esto ocurre con solo una sesión de entrenamientos libres en todo el fin de semana, lo que obliga a los equipos a encontrar el mejor balance del auto bajo presión y en tiempo récord.
Cuándo corre Franco Colapinto en Austin
-
Viernes 17 de octubre
-
Sábado 18 de octubre
-
Domingo 19 de octubre
Con este formato, Colapinto tiene dos chances reales de salir con puntos del fin de semana, algo que se vuelve especialmente relevante para un piloto en pleno proceso de consolidación dentro de la parrilla. Si logra sacar provecho del caos que muchas veces genera la Sprint, podría sorprender antes de que llegue el domingo.