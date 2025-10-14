Por qué Franco Colapinto podría sumar doble puntaje en el GP de Estados Unidos

Cuántos puntos otorga una carrera Sprint en la Fórmula 1

Aquí está la clave del formato: los ocho primeros clasificados reciben puntos extra antes del Gran Premio principal. El sistema de puntuación es el siguiente:

1º → 8 puntos

2º → 7 puntos

3º → 6 puntos

4º → 5 puntos

5º → 4 puntos

6º → 3 puntos

7º → 2 puntos

8º → 1 punto

Esto significa que un piloto puede irse del fin de semana con puntos incluso antes de correr el domingo, algo que Colapinto ya experimentó parcialmente este año cuando disputó la Sprint del Gran Premio de Bélgica, donde finalizó 19°, por delante de su compañero en Alpine, Pierre Gasly.

Cómo se define la parrilla de la Sprint

Otra particularidad es el orden de largada. En los fines de semana con formato Sprint, la clasificación habitual se corre recién el sábado y define el orden para el Gran Premio. En cambio, el viernes se realiza la “Clasificación Sprint”, que consta de tres segmentos eliminatorios:

SQ1: 12 minutos

SQ2: 10 minutos

SQ3: 8 minutos

En cada fase quedan eliminados los cinco más lentos hasta que solo diez pilotos compiten por la pole position de la Sprint. Todo esto ocurre con solo una sesión de entrenamientos libres en todo el fin de semana, lo que obliga a los equipos a encontrar el mejor balance del auto bajo presión y en tiempo récord.

Cuándo corre Franco Colapinto en Austin

Viernes 17 de octubre Prácticas Libres 1: 14:30 a 15:30 Clasificación Sprint: 18:30 a 19:15

Sábado 18 de octubre Carrera Sprint: 14:00 a 14:30 Clasificación para el GP: 18:00 a 19:00

Domingo 19 de octubre Gran Premio de Estados Unidos: 16:00



Con este formato, Colapinto tiene dos chances reales de salir con puntos del fin de semana, algo que se vuelve especialmente relevante para un piloto en pleno proceso de consolidación dentro de la parrilla. Si logra sacar provecho del caos que muchas veces genera la Sprint, podría sorprender antes de que llegue el domingo.