Franco Colapinto reveló cuánto cobraba en su debut en la Fórmula 1: "Estaba en negativo"

En esa misma línea, el pilarense hizo referencia al popular “campeonato de destructores”, la tabla informal que arman los fanáticos de la F1 en redes sociales para contabilizar los gastos por accidentes de cada corredor: “Ahora creo que estaré en el top 15, pero bastante bien, mejoré. En mi primer año en Williams me pagaban poco y tuve que hacer un poco de fuerza ahí para hacerles gastar un poco más al equipo. Corrí nueve carreras y terminé top 3, creo, hice podio, ja. Ahora ya no destruyo más”.

Cuáles fueron los resultados de Franco Colapinto en su temporada debut

A pesar de los imprevistos económicos y de los contratiempos en pista, el rendimiento deportivo del argentino durante esa ventana de nueve competencias resultó determinante para consolidar su reputación en el paddock:

Gran Premio de Italia: 12.º

Gran Premio de Azerbaiyán: 8.º (sus primeros puntos)

Gran Premio de Singapur: 11.º

Gran Premio de Estados Unidos: 10.º

Gran Premio de México: 12.º

Gran Premio de Brasil: DNF (abandono)

Gran Premio de Las Vegas: 14.º

Gran Premio de Qatar: DNF (abandono)

Gran Premio de Abu Dhabi: DNF (abandono)

Aquella grilla de presentaciones bastó para revalorizar su estatus profesional dentro de la categoría. Dejar atrás la etapa de números en rojo dio sus frutos y la apuesta terminó rindiendo dividendos: Colapinto renovó su vínculo con el equipo Alpine por todo el 2027, asegurándose su continuidad en la élite del automovilismo mundial.