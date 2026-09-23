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FÓRMULA 1

Franco Colapinto reveló cuánto cobraba en su debut en la Fórmula 1: "Estaba en negativo"

Franco Colapinto contó los detalles financieros de su llegada a Williams en 2024. Cuánto cobraba y por qué terminaba en negativo.

Franco Colapinto. 

Franco Colapinto. 

La irrupción de Franco Colapinto en la Fórmula 1 revolucionó por completo al deporte nacional y despertó una verdadera marea de fanáticos a nivel global. Sin embargo, detrás del brillo mediático y del logro deportivo que significó desembarcar en la categoría reina, la etapa inicial del piloto argentino demandó sacrificios económicos inesperados. Durante una distendida entrevista concedida al conductor español David Broncano, el oriundo de Pilar repasó su llegada a la escudería Williams en 2024 y sorprendió al revelar los números detrás de sus primeros contratos.

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Franco Colapinto.

El joven argentino dio el salto a la máxima categoría en la temporada 2024 para reemplazar a Logan Sargeant en la escudería británica. Su debut oficial tuvo lugar en el histórico Gran Premio de Italia, en el circuito de Monza, completando un recorrido que incluyó disputar las últimas nueve fechas de aquel campeonato. Al ser consultado sobre el rédito financiero de aquella oportunidad, Colapinto fue contundente: “El primer año, literalmente, perdía plata para correr”.

Cuánto dinero cobraba Franco Colapinto por cada carrera en la Fórmula 1

El piloto detalló minuciosamente cómo se desglosaban sus ingresos y por qué la balanza comercial le resultaba desfavorable en cada fin de semana de actividad. “Me pagaban 10 mil euros por carrera, pero tenía que pagar los viajes míos, de mi familia, de mis managers y perdía plata. Estaba en negativo después de correr en Fórmula 1”, explicó frente a las cámaras. En total, por las nueve fechas en las que compitió durante aquella temporada inicial, el argentino embolsó un sueldo de 90 mil euros, monto que resultó insuficiente para cubrir la logística necesaria, transformando el proceso en “una inversión para poder correr”.

A la hora de repasar su adaptación en la pista, Colapinto apeló al humor para recordar los accidentes que sufrió durante la puesta a punto del monoplaza y el impacto presupuestario que provocaron en el garaje británico. “Como lo rompí un par de veces, capaz que les salí caro a Williams, ja”, bromeó entre risas del público.

En esa misma línea, el pilarense hizo referencia al popular “campeonato de destructores”, la tabla informal que arman los fanáticos de la F1 en redes sociales para contabilizar los gastos por accidentes de cada corredor: “Ahora creo que estaré en el top 15, pero bastante bien, mejoré. En mi primer año en Williams me pagaban poco y tuve que hacer un poco de fuerza ahí para hacerles gastar un poco más al equipo. Corrí nueve carreras y terminé top 3, creo, hice podio, ja. Ahora ya no destruyo más”.

Cuáles fueron los resultados de Franco Colapinto en su temporada debut

A pesar de los imprevistos económicos y de los contratiempos en pista, el rendimiento deportivo del argentino durante esa ventana de nueve competencias resultó determinante para consolidar su reputación en el paddock:

  • Gran Premio de Italia: 12.º

  • Gran Premio de Azerbaiyán: 8.º (sus primeros puntos)

  • Gran Premio de Singapur: 11.º

  • Gran Premio de Estados Unidos: 10.º

  • Gran Premio de México: 12.º

  • Gran Premio de Brasil: DNF (abandono)

  • Gran Premio de Las Vegas: 14.º

  • Gran Premio de Qatar: DNF (abandono)

  • Gran Premio de Abu Dhabi: DNF (abandono)

Aquella grilla de presentaciones bastó para revalorizar su estatus profesional dentro de la categoría. Dejar atrás la etapa de números en rojo dio sus frutos y la apuesta terminó rindiendo dividendos: Colapinto renovó su vínculo con el equipo Alpine por todo el 2027, asegurándose su continuidad en la élite del automovilismo mundial.

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