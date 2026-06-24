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El sentido saludo de Antonela Roccuzzo a Messi por su cumpleaños en un momento especial

La empresaria rosarina sorprendió a sus seguidores al publicar un emotivo video dedicado al capitán de la Selección Argentina por sus 39 años.

24 jun 2026, 11:47
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El sentido saludo de Antonela Roccuzzo a Messi por su cumpleaños en un momento especial

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El sentido saludo de Antonela Roccuzzo a Messi por su cumpleaños en un momento especial

Mientras concentra con la Selección Argentina en pleno Mundial 2026, Lionel Messi recibió una de las muestras de cariño más especiales por su cumpleaños número 39.

A través de sus redes sociales, Antonela Roccuzzo compartió un emotivo video dedicado a su esposo, en el que recopiló distintos momentos familiares, viajes, celebraciones y escenas cotidianas junto al futbolista y sus hijos.

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Foto: REUTERS/Hannah Mckay

“Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito”, escribió Anto en su cuenta de Instagram, acompañando el romántico mensaje con una serie de imágenes que recorren la hermosa familia que construyeron junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

La publicación estuvo acompañada por un mensaje cargado de amor que rápidamente cosechó miles de reacciones y comentarios de fanáticos de todo el mundo, quienes aprovecharon para sumarse a los saludos para el capitán argentino.

Más allá de las sentidas palabras, lo que captó la atención de los fanáticos fue la divertida e íntima reacción del propio Messi. El Diez no tardó en comentar la publicación con un mensaje lleno de nostalgia y picardía por las postales retro que eligió su esposa: “Muchas gracias mi vida, y yo a ustedes Los amo!!! Qué chiquitos éramos… ”, replicó el capitán, sumando un emoji de carita sacando la lengua para recordar sus inicios en Rosario.

El homenaje de Antonela llegó en medio de la participación de Messi en la Copa del Mundo 2026, donde Argentina ya aseguró su clasificación a la próxima ronda y mantiene intacta la ilusión de defender el título conseguido en Qatar 2022.

Una vez más, la rosarina volvió a demostrar el incondicional apoyo que acompaña al astro desde hace décadas, en una fecha tan especial como significativa para toda la familia.

     

 

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