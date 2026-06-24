El sentido saludo de Antonela Roccuzzo a Messi por su cumpleaños en un momento especial

Más allá de las sentidas palabras, lo que captó la atención de los fanáticos fue la divertida e íntima reacción del propio Messi. El Diez no tardó en comentar la publicación con un mensaje lleno de nostalgia y picardía por las postales retro que eligió su esposa: “Muchas gracias mi vida, y yo a ustedes Los amo!!! Qué chiquitos éramos… ”, replicó el capitán, sumando un emoji de carita sacando la lengua para recordar sus inicios en Rosario.

El homenaje de Antonela llegó en medio de la participación de Messi en la Copa del Mundo 2026, donde Argentina ya aseguró su clasificación a la próxima ronda y mantiene intacta la ilusión de defender el título conseguido en Qatar 2022.

Una vez más, la rosarina volvió a demostrar el incondicional apoyo que acompaña al astro desde hace décadas, en una fecha tan especial como significativa para toda la familia.