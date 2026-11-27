El encuentro que cambió la relación ocurrió hace unas semanas, cuando una amiga invitó a Ágata a tomar un café. “Mi amiga dijo: ‘Vení, yo te traigo el mejor. ¿Quién te espera con un café tan rico?’. Y Marce estaba en la mesa de al lado”, relató.

Tinelli escuchó la conversación y se metió con una propuesta: “Ah, ¿te traen el café más rico? Yo te puedo dar un café mejor”. Lescano contó entre risas qué efecto tuvo la invitación: “Y ahí, ahí me conquistó”.

Qué dijo Ágata Lescano sobre el comienzo de su noviazgo con Marcelo Tinelli

Ágata Lescano contó que se reencontró con Marcelo Tinelli en un gimnasio el año pasado y que el conductor dio el primer paso cuando el romance empezó este año. La entrenadora dio detalles en Puro Show (eltrece), después de que ambos confirmaran la relación en redes sociales.

“La relación viene excelente. Nos conocemos hace años pero el encuentro fue ahora. Nos encontramos el año pasado en el gimnasio, charlamos y todo empezó este año. Él fue el que avanzó”, recordó.

Lescano también explicó cómo vive la exposición y por qué hicieron público el noviazgo. “Miedo no, estoy abierta a todo y contenta, viviendo la realidad con él, fuera de los medios. No es que decidimos blanquearlo, se dio natural, genuino”, sostuvo.

“Estamos juntos hace un mes y días. Estamos en una etapa muy linda, conocernos y disfrutar del día a día. Apostamos a todos, los dos estamos enganchados”, aseguró.