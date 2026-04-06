La drástica decisión que tomó Catherine Fulop para proteger a Oriana y Dybala tras el nacimiento de Gia

“Mire mi gente bella lo voy a decir en un plano bien cerrado porque ustedes saben que se pusieron a buscar dónde vivían los chicos por mis videos", indicó con total sinceridad la actriz en un video subido a las redes.

Y al instante dio paso a lo que sucedió con uno de los materiales que compartió en las redes y que debió quitar tiempo después, dando los motivos del caso.

"Tuve que bajar uno de TikTok que estaba como medio viralizado”, contó Catherine Fulop en sus historias, dejando en claro que optó por quitar ese material para preservar a Oriana Sabatini y Paulo Dybala ya que, según su relato, algunos usuarios estaban detrás de dar con el domicilio de la famosa pareja.

Catherine Fulop además explicó que sus días en Italia para estar junto a su nieta recién nacida están llegando al final y se mostró un tanto triste por tener que estar después lejos de la pequeña en medio de esta particular situación que pasó al tener que bajar un video en las redes.

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La primera y emotiva foto de Oriana Sabatini con su hija Gia

Desde el nacimiento de Gia a principios de marzo, Oriana Sabatini y Paulo Dybala optaron por mantener un perfil bajo y disfrutar en privado de sus primeros días como familia.

Sin embargo, la publicación de Oriana generó una enorme repercusión entre sus seguidores junto a su pequeña hija, que celebraron la llegada de la beba con cientos de mensajes de cariño.

Oriana Sabatini compartió una tierna imagen junto a la beba que tuvo con Paulo Dybala y generó una ola de mensajes en las redes a pura emoción y felicitaciones.

En la imagen, que rápidamente se llenó de likes y comentarios, se la puede ver a Oriana sentada en un sillón mientras sostiene a la pequeña en sus brazos.

Con la cabeza apoyada sobre el hombro de la beba, la artista dejó ver un momento íntimo y cargado de ternura en sus primeros días como madre.

“Hoy te veo con Gia en brazos y entiendo que la vida sigue haciendo milagros. Feliz Día de la Mujer, hija. Te admiro”, expresó conmovida Cathy Fulop.