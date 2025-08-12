En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Alpine
AUTOMOVILISMO

Orgullo nacional: Franco Colapinto hizo historia y la Fórmula 1 lo reconoció

El piloto de Alpine, Franco Colapinto, ingresó en un prestigioso ranking, hizo historia en el automovilismo argentino y la Fórmula 1 lo celebró en sus redes sociales.

Orgullo nacional: Franco Colapinto hizo historia y la Fórmula 1 lo reconoció

El Gran Premio de Hungría dejó un sabor amargo para Alpine por el rendimiento global del equipo, pero para Franco Colapinto significó un hito personal. El piloto de 22 años alcanzó las 853 vueltas en la Fórmula 1, superando a Roberto Mieres y convirtiéndose en el quinto argentino con más giros en la historia de la categoría.

Briatore realizó un duro análisis sobre Alpine y reveló qué espera de Colapinto tras el receso
briatore realizo un duro analisis sobre alpine y revelo que espera de colapinto tras el receso
image

La cuenta oficial de la Fórmula 1 no dejó pasar el logro y lo destacó en sus redes sociales con un mensaje que ilusiona a los fanáticos del automovilismo nacional.

Qué dijo la Fórmula 1 sobre el logro de Colapinto

En el posteo oficial, la categoría celebró la marca del joven de Pilar: “Suma experiencia. Tras el GP de Hungría, Colapinto ya está entre los cinco pilotos argentinos con más vueltas en la F1″.

Los 70 giros que completó en el Hungaroring le permitieron dejar atrás las 790 vueltas que registró Mieres, quien compitió entre 1953 y 1955 para Gordini y Maserati.

Quiénes son los argentinos con más vueltas en la F1

El ranking histórico está encabezado por Carlos Reutemann, que completó 6.986 vueltas y logró 12 victorias en la categoría. Le siguen Juan Manuel Fangio con 3.022 giros, cinco títulos y 24 triunfos; y José Froilán González con 1.296 vueltas y dos victorias.

La lista continúa con Gastón Mazzacane (1.057 vueltas), Franco Colapinto (853), Roberto Mieres (790), Esteban Tuero (613), Carlos Menditeguy (517) y Onofre Marimón (428).

Ranking de pilotos argentinos con más vueltas en F1

  • Carlos Reutemann – 6.986 vueltas – 12 victorias

  • Juan Manuel Fangio – 3.022 vueltas – 24 victorias – 5 títulos

  • José Froilán González – 1.296 vueltas – 2 victorias

  • Gastón Mazzacane – 1.057 vueltas

  • Franco Colapinto – 853 vueltas

  • Roberto Mieres – 790 vueltas

  • Esteban Tuero – 613 vueltas

  • Carlos Menditeguy – 517 vueltas

  • Onofre Marimón – 428 vueltas

Hasta dónde puede llegar Colapinto este año

Con diez carreras por disputar en la temporada, Colapinto tiene la posibilidad de escalar más posiciones. Si logra completar la mayoría de los giros restantes, podría superar las 1.296 vueltas de José Froilán González y colocarse tercero, detrás únicamente de Reutemann y Fangio.

Esto sería un logro histórico, considerando que está en su segunda temporada como piloto de Fórmula 1 y que Alpine atraviesa un momento deportivo complicado.

Los gigantes del automovilismo argentino

El hito de Colapinto vuelve a poner en escena a los grandes referentes nacionales de la F1. Fangio, oriundo de Balcarce, fue el primer pentacampeón del mundo y sigue siendo una leyenda universal del automovilismo. Reutemann, por su parte, fue el argentino con más carreras disputadas y quedó a un punto de ser campeón en 1981.

Ambos nombres marcan el listón más alto que cualquier piloto argentino sueña con alcanzar, y el joven de Pilar comienza a inscribirse en esa historia.

Próximo desafío: GP de los Países Bajos

Después del receso de verano, la Fórmula 1 regresará el último fin de semana de agosto con el Gran Premio de los Países Bajos. Colapinto buscará allí sumar sus primeros puntos con Alpine, algo que todavía no consiguió, y contribuir a que el equipo francés salga del fondo de la tabla de constructores.

Más allá de los resultados inmediatos, el reconocimiento de la categoría y su progreso constante en las estadísticas confirman que Franco Colapinto no solo es presente, sino también futuro para el automovilismo argentino en la élite mundial.

Se habló de
Franco Colapinto Alpine Fórmula 1
