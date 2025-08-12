Orgullo nacional: Franco Colapinto hizo historia y la Fórmula 1 lo reconoció

Quiénes son los argentinos con más vueltas en la F1

El ranking histórico está encabezado por Carlos Reutemann, que completó 6.986 vueltas y logró 12 victorias en la categoría. Le siguen Juan Manuel Fangio con 3.022 giros, cinco títulos y 24 triunfos; y José Froilán González con 1.296 vueltas y dos victorias.

La lista continúa con Gastón Mazzacane (1.057 vueltas), Franco Colapinto (853), Roberto Mieres (790), Esteban Tuero (613), Carlos Menditeguy (517) y Onofre Marimón (428).

Ranking de pilotos argentinos con más vueltas en F1

Carlos Reutemann – 6.986 vueltas – 12 victorias

Juan Manuel Fangio – 3.022 vueltas – 24 victorias – 5 títulos

José Froilán González – 1.296 vueltas – 2 victorias

Gastón Mazzacane – 1.057 vueltas

Franco Colapinto – 853 vueltas

Roberto Mieres – 790 vueltas

Esteban Tuero – 613 vueltas

Carlos Menditeguy – 517 vueltas

Onofre Marimón – 428 vueltas

Hasta dónde puede llegar Colapinto este año

Con diez carreras por disputar en la temporada, Colapinto tiene la posibilidad de escalar más posiciones. Si logra completar la mayoría de los giros restantes, podría superar las 1.296 vueltas de José Froilán González y colocarse tercero, detrás únicamente de Reutemann y Fangio.

Esto sería un logro histórico, considerando que está en su segunda temporada como piloto de Fórmula 1 y que Alpine atraviesa un momento deportivo complicado.

Los gigantes del automovilismo argentino

El hito de Colapinto vuelve a poner en escena a los grandes referentes nacionales de la F1. Fangio, oriundo de Balcarce, fue el primer pentacampeón del mundo y sigue siendo una leyenda universal del automovilismo. Reutemann, por su parte, fue el argentino con más carreras disputadas y quedó a un punto de ser campeón en 1981.

Ambos nombres marcan el listón más alto que cualquier piloto argentino sueña con alcanzar, y el joven de Pilar comienza a inscribirse en esa historia.

Próximo desafío: GP de los Países Bajos

Después del receso de verano, la Fórmula 1 regresará el último fin de semana de agosto con el Gran Premio de los Países Bajos. Colapinto buscará allí sumar sus primeros puntos con Alpine, algo que todavía no consiguió, y contribuir a que el equipo francés salga del fondo de la tabla de constructores.

Más allá de los resultados inmediatos, el reconocimiento de la categoría y su progreso constante en las estadísticas confirman que Franco Colapinto no solo es presente, sino también futuro para el automovilismo argentino en la élite mundial.