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ANÁLISIS DE AUDIENCIA

Rating: cuánto midió el primer partido de Argentina con Argelia

El debut de la Selección Argentina ante Argelia fue lo más visto de la TV abierta. El partido, emitido por Telefe y TV Pública, lideró cómodamente el rating.

16 jun 2026, 22:22
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Messi Argelia
Messi Argelia

En el marco del Mundial 2026, la Selección Argentina hizo su esperado debut frente a Argelia en un partido que concentró la atención de millones de espectadores. El encuentro, que pudo seguirse en vivo por Telefe, TV Pública y TyC Sports, despertó una gran expectativa desde la previa.

A las 21:53, apenas minutos antes del pitazo inicial, Telefe ya lideraba cómodamente con 27,8 puntos de rating, mientras que TyC Sports alcanzaba 13,8 y la TV Pública, 1,4.

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Con el comienzo del partido, el interés siguió en ascenso: a las 21:56, Telefe trepó a 29,6 puntos y TyC Sports a 14,4. Tres minutos más tarde, a las 21:59, la transmisión del canal de las pelotas rompía la barrera de los 30 puntos, al marcar 30,3, mientras que TyC Sports registraba 13,8.

La curva continuó en alza con el correr de los primeros minutos del encuentro. A las 22:09, Telefe alcanzó los 36,8 puntos de rating, consolidando un arranque arrollador para el debut de la Selección, mientras que TyC Sports también creció hasta los 14,9 puntos. Para ese momento, la TV Pública ya no registraba audiencia en la medición minuto a minuto y marcaba 0 puntos.

El momento de mayor euforia a los 17 minutos, cuando Lionel Messi abrió el marcador para la Argentina. El impacto del gol también se reflejó de inmediato en la pantalla: a las 22:35, Telefe escaló hasta los 37,5 puntos de rating, mientras que TyC Sports midió 16,5 puntos.

Minutos después, a las 22:42, las cifras mostraban una leve estabilización, aunque con niveles de audiencia muy altos: Telefe marcaba 37,2 puntos de rating y TyC Sports registraba 14,7 puntos.

Ya en el segundo tiempo del partido, a las 23:13, el interés del público se mantenía en niveles sobresalientes. Telefe lideraba con 35 puntos de rating, TyC Sports sostenía 14,7 puntos.

Noticia en desarrollo.

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Cuánto había medido la apertura del Mundial 2026 con el show destacado de Shakira

El Mundial 2026 comenzó oficialmente el jueves pasado con una apertura que estuvo a la altura de un acontecimiento histórico. Desde el legendario Estadio Azteca, en Ciudad de México, la FIFA dio el puntapié inicial a la Copa del Mundo más grande de la historia, en una ceremonia atravesada por música, color y guiños a las tradiciones de los países anfitriones.

La celebración inaugural se llevó a cabo antes del choque entre México y Sudáfrica, partido que abrió una edición inédita del torneo, organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá. El Azteca volvió a escribir su nombre en los libros al transformarse en el primer estadio del planeta en recibir tres inauguraciones mundialistas.

El escenario se llenó de figuras internacionales y artistas de la música latina. Shakira, Alejandro Fernández, Maná, Belinda, J Balvin, Los Ángeles Azules, Danny Ocean, Lila Downs y Tyla fueron parte de un espectáculo que fusionó tradición, identidad y despliegue tecnológico. En Argentina, la transmisión estuvo a cargo de Telefe, que ofreció una cobertura especial desde las horas previas. Con números que oscilaron entre 13 y 15 puntos de rating, el canal se quedó con la audiencia.

La medición marcaba 13.5 puntos a las 14:42, pero fue con el show de la colombiana Shakira que la cifra escaló hasta los 16.3 a las 14:58, convirtiéndose en el pico máximo de la transmisión inaugural del canal de las pelotitas.

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