Rating: cuánto midió el primer partido de Argentina con Argelia

El momento de mayor euforia a los 17 minutos, cuando Lionel Messi abrió el marcador para la Argentina. El impacto del gol también se reflejó de inmediato en la pantalla: a las 22:35, Telefe escaló hasta los 37,5 puntos de rating, mientras que TyC Sports midió 16,5 puntos.

Minutos después, a las 22:42, las cifras mostraban una leve estabilización, aunque con niveles de audiencia muy altos: Telefe marcaba 37,2 puntos de rating y TyC Sports registraba 14,7 puntos.

Ya en el segundo tiempo del partido, a las 23:13, el interés del público se mantenía en niveles sobresalientes. Telefe lideraba con 35 puntos de rating, TyC Sports sostenía 14,7 puntos.

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Cuánto había medido la apertura del Mundial 2026 con el show destacado de Shakira

El Mundial 2026 comenzó oficialmente el jueves pasado con una apertura que estuvo a la altura de un acontecimiento histórico. Desde el legendario Estadio Azteca, en Ciudad de México, la FIFA dio el puntapié inicial a la Copa del Mundo más grande de la historia, en una ceremonia atravesada por música, color y guiños a las tradiciones de los países anfitriones.

La celebración inaugural se llevó a cabo antes del choque entre México y Sudáfrica, partido que abrió una edición inédita del torneo, organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá. El Azteca volvió a escribir su nombre en los libros al transformarse en el primer estadio del planeta en recibir tres inauguraciones mundialistas.

El escenario se llenó de figuras internacionales y artistas de la música latina. Shakira, Alejandro Fernández, Maná, Belinda, J Balvin, Los Ángeles Azules, Danny Ocean, Lila Downs y Tyla fueron parte de un espectáculo que fusionó tradición, identidad y despliegue tecnológico. En Argentina, la transmisión estuvo a cargo de Telefe, que ofreció una cobertura especial desde las horas previas. Con números que oscilaron entre 13 y 15 puntos de rating, el canal se quedó con la audiencia.

La medición marcaba 13.5 puntos a las 14:42, pero fue con el show de la colombiana Shakira que la cifra escaló hasta los 16.3 a las 14:58, convirtiéndose en el pico máximo de la transmisión inaugural del canal de las pelotitas.