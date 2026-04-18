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La China Suárez estalló en la tribuna por Mauro Icardi y dejó una dura advertencia: "Los que pretenden..."

China Suárez acompañó a Mauro Icardi desde la tribuna y vivió el partido con una intensidad total: siguió cada jugada con tensión y, cuando llegó el gol, estalló en un festejo desbordado, a pura euforia. En las redes sociales, no se olvidó de nadie.

18 abr 2026, 18:22
La China Suárez estalló en la tribuna por Mauro Icardi y dejó una dura advertencia: Los que pretenden...
La China Suárez estalló en la tribuna por Mauro Icardi y dejó una dura advertencia: Los que pretenden...

La China Suárez estalló en la tribuna por Mauro Icardi y dejó una dura advertencia: "Los que pretenden..."

La China Suárez celebró con euforia en sus redes sociales un gol de Mauro Icardi con la camiseta de Galatasaray pero fiel a su estilo, no solo compartió el festejo, sino que también aprovechó para responder con dureza a quienes la critican.

El presente futbolístico del delantero, lejos de ser el de sus mejores épocas, atraviesa un momento irregular. Si bien supo ganarse el cariño de los hinchas con goles importantes y actuaciones decisivas, en el último tiempo esa relación se fue desgastando. La prensa turca comenzó a ser más exigente, las críticas se volvieron más frecuentes y en las tribunas ya no se percibe la misma idolatría de antes.

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Su pareja, no solo lo acompaña en el día a día, sino que también se convirtió en uno de sus principales respaldos en medio de la tormenta, y lo dejó en claro. "Los que pretenden apagarte, ni lo intenten", escribió junto a un emoji llorando de la risa. Un claro mensaje para los haters.

Historia de la China Suárez

Mauro fue el encargado de abrir el marcador a los dos minutos y su gol resultó clave para encaminar a Galatasaray hacia una trabajada victoria por 2 a 1 frente a Gençlerbirlii, en el marco de la 30° jornada de la Superliga Turca.

Qué dijo Mauro Icardi tras el triunfo del Galatasaray

Al finalizar el encuentro con Galatasaray, Mauro Icardi utilizó sus redes sociales para celebrar la victoria y, de paso, enviar un mensaje con segundas lecturas. Fiel a su estilo, eligió no dar declaraciones extensas, pero sí dejar una señal clara a través de su cuenta de Instagram.

El delantero compartió una serie de fotos del partido, donde se lo ve protagonista y en pleno festejo, reforzando su rol dentro del equipo en una noche clave. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el detalle con el que acompañó la publicación: el emoji de un beso, un gesto sutil pero cargado de intención, que muchos interpretaron como una respuesta directa a las críticas que reciben diariamente.

Por otro lado, el futbolista también reposteó la polémica publicación que le dedicó China Suárez, sumando un corazón y una carita rodeada de corazones.

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