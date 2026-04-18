La China Suárez estalló en la tribuna por Mauro Icardi y dejó una dura advertencia: "Los que pretenden..."

Qué dijo Mauro Icardi tras el triunfo del Galatasaray

Al finalizar el encuentro con Galatasaray, Mauro Icardi utilizó sus redes sociales para celebrar la victoria y, de paso, enviar un mensaje con segundas lecturas. Fiel a su estilo, eligió no dar declaraciones extensas, pero sí dejar una señal clara a través de su cuenta de Instagram.

El delantero compartió una serie de fotos del partido, donde se lo ve protagonista y en pleno festejo, reforzando su rol dentro del equipo en una noche clave. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el detalle con el que acompañó la publicación: el emoji de un beso, un gesto sutil pero cargado de intención, que muchos interpretaron como una respuesta directa a las críticas que reciben diariamente.

Por otro lado, el futbolista también reposteó la polémica publicación que le dedicó China Suárez, sumando un corazón y una carita rodeada de corazones.

Icardi 1

Icardi 2

Icardi 3

Icardi4

Icardi 5

Icardi 6