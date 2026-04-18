La China Suárez estalló en la tribuna por Mauro Icardi y dejó una dura advertencia: "Los que pretenden..."

La China Suárez celebró con euforia en sus redes sociales un gol de Mauro Icardi con la camiseta de Galatasaray pero fiel a su estilo, no solo compartió el festejo, sino que también aprovechó para responder con dureza a quienes la critican.
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China Suárez acompañó a Mauro Icardi desde la tribuna y vivió el partido con una intensidad total: siguió cada jugada con tensión y, cuando llegó el gol, estalló en un festejo desbordado, a pura euforia. En las redes sociales, no se olvidó de nadie.