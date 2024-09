La confesión de Christine GZ sobre Franco Colapinto: "Él lo sabe"

“Siempre lo digo, que hacía falta un poco de aire fresco. Ya saben que en la Fórmula 1 es todo muy estricto, muy serio... y alguien que dice lo que piensa y es muy simpático pues siempre es bienvenido”, expresó en la entrevista radial, desde Barcelona.

Christine habló sobre la trastienda de su reportaje viral a Colapinto, y asegró que no hubo invitación alguna de su parte: “No, no, no... la verdad que lo conocí porque en el paddock estaba toda su familia arropándolo; su padre que es un capo, su mánager, sus sponsors, sus amigos y fue muy divertido. Estaba la risa, pero ahí quedó la cosa”.

Ante la repregunta sobre si saldría con él, afirmó algo incómoda: “Es lindo, yo creo que él lo sabe. No pasa nada. Nosotros estamos trabajando... Me están intentando sacar cosas...”.

En cuanto a lo deportivo, la periodista que transmite para la cadena DAZN analizó la participación del corredor argentino en su debut en la Fórmula 1: “Fue impecable. Largar en el puesto 18 y llegar en el 12, creo que no se puede pedir nada más. Además, no sé si escucharon la nota con Fernando Alonso que dijo que no sabía que había quedado atrás suyo, sino lo dejaba pasar...”.

Asimismo, la piloto que participó de dos ediciones de la carrera de autos eléctricos Extreme E admitió en diálogo con Facundo Pastor que “ama a la Argentina” y que estuvo de visita en la casa de su acompañante de pista.

Sobre sus elecciones ante el fútbol argentino, dijo entre risas: “A mí no me metas en este lío. Me estuvieron explicando el tema del Boca y el no se qué (por River). Mi compañero en DAZN, que es argentino, también estuvo intentando. Pero yo le digo que me deje con la Fórmula 1, que ya con eso es suficiente”.