La DURÍSIMA confesión de Tagliafico tras haber ganado el Mundial: "Me agarró..."

En este 2024, sin embargo, tiene un objetivo claro: la Copa América. El referente de Lyon tiene la mira puesta en tierras norteamericanas y busca el bicampeonato continental: “Trato de pasar página, lo que se logró ya se logró. Trato de seguir superándome, yo sé que después de una Copa del Mundo no hay otra cosa, pero trato de seguir superándome”.

Sus palabras y sensaciones reflejan las expresadas anteriormente por Lionel Scaloni después de la histórica victoria sobre Brasil en las Eliminatorias. Respecto a los comentarios del entrenador, cuyo futuro al mando de la Albiceleste parece asegurado al menos hasta mediados de año, Taglia, en una entrevista con D Sports Radio, señaló: “Cuando uno siente que por ahí llegó a su techo empieza a tener dudas. A todos nos pasa y el nivel de exigencia empieza a ser más grande”.

Y subrayó la importancia de valorar este exitoso proceso, consciente de que en algún momento la suerte puede no estar de su lado: “Lo clave es saber que esto va a terminar, pero disfrutando todo lo que va pasando”.

Consciente de que la Copa América será la despedida de Ángel Di María como jugador de la Selección Argentina, Tagliafico respetó su decisión y reconoció lo difícil que puede ser retirarse: “Uno cuando lleva tiempo en la Selección quiere estar siempre ahí. ¿A quién no le gustaría quedarse siempre? No es fácil decir ‘hasta acá llegué’. Uno por ahí se da cuenta de que no está al máximo nivel, pero de alguna manera quiere ayudar y eso también depende del entrenador”.