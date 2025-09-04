En vivo Radio La Red
Deportes
Selección Argentina
Messi
FÚTBOL

La formación de la Selección Argentina para enfrentar a Venezuela: Messi confirmado y dudas en el once

Con Lionel Messi confirmado como titular, Lionel Scaloni define el equipo para el duelo ante Venezuela, con algunas incógnitas en defensa y mediocampo de cara al último partido del astro argentino por los puntos en Argentina.

La Selección Argentina se prepara para recibir a Venezuela en el Estadio Monumental, este jueves a las 20.30, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. Este encuentro será especial, ya que podría marcar la última presentación de Lionel Messi en el país por los puntos, un hecho que genera expectativas entre los hinchas y la prensa deportiva.

Leé también ¿El último de Messi? La Selección Argentina enfrenta a Venezuela
Quién será el arquero y la defensa titular de Argentina

Lionel Scaloni confirmó a Emiliano “Dibu” Martínez como arquero indiscutido para este partido, tal como ha sido la tendencia en las últimas convocatorias. En defensa, el técnico apuesta a una línea con Nahuel Molina, Cuti Romero y Nicolás Otamendi como fijas.

La duda principal recae en la banda izquierda, donde Marcos Acuña y Nicolás González compiten por un lugar. Según trascendidos, el jugador de River estaría ganando la pulseada, aunque la decisión final se conocerá antes del inicio del encuentro.

Qué mediocampo prepara Scaloni ante Venezuela

Con Enzo Fernández suspendido para este duelo y también para el siguiente ante Ecuador, Scaloni proyecta un mediocampo encabezado por Leandro Paredes y Rodrigo De Paul. La tercera plaza en el sector medio genera expectativa: la contienda está entre Nicolás Paz y Franco Mastantuono, ambos jugadores jóvenes que buscan ganarse un lugar en la selección.

Inicialmente, se había especulado con Alexis Mac Allister o Giovani Lo Celso, pero las molestias físicas y ausencias en los entrenamientos dejaron abiertas las posibilidades para Paz o Mastantuono, quienes podrían debutar o sumar minutos importantes ante Venezuela.

Cómo formará la ofensiva argentina

En ataque, la presencia de Lionel Messi es inamovible. Lo acompañarán Julián Álvarez y Thiago Almada, quien se perfila para superar a Lautaro Martínez en la consideración del DT. Esta decisión apunta a mantener la frescura y velocidad en ofensiva, un factor clave para enfrentar a una Vinotinto que buscará cerrarse y dificultar el juego de la Albiceleste.

La ofensiva promete combinar experiencia y dinámica juvenil, con la idea de asegurar el control de la pelota y generar oportunidades claras, especialmente para Messi, quien será el foco de atención en su posible despedida por las Eliminatorias en suelo argentino.

Qué importancia tiene este partido para Messi y el equipo

Más allá de los puntos en juego, el duelo tiene un valor simbólico: el último encuentro de Messi en Argentina por las Eliminatorias, acompañado por su familia y con la expectativa de toda la hinchada en el Monumental. Scaloni destacó que la idea es “poner lo mejor y darle la chance a algún chico”, equilibrando la experiencia con la proyección de nuevos talentos en el plantel.

Además, el equipo buscará consolidar la segunda posición en la Tabla Anual y mantenerse competitivo de cara a la clasificación a la próxima Copa del Mundo, un objetivo central para el entrenador santafesino.

Scaloni busca equilibrio entre titulares y nuevos talentos

La formación de Argentina ante Venezuela refleja la intención de Scaloni de combinar experiencia y proyección. Con Messi como líder indiscutido, un mediocampo reforzado por Paredes y De Paul, y un ataque dinámico con Álvarez y Almada, el técnico confía en mantener el control del partido. Las decisiones finales sobre Acuña o González y Paz o Mastantuono serán claves para definir el once que saldrá al Monumental, en un encuentro que promete emociones tanto dentro como fuera de la cancha.

La formación de la Selección Argentina vs. Venezuela

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás González o Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás Paz o Franco Mastantuono; Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

