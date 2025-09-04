La formación de la Selección Argentina para enfrentar a Venezuela: Messi confirmado y dudas en el once

Inicialmente, se había especulado con Alexis Mac Allister o Giovani Lo Celso, pero las molestias físicas y ausencias en los entrenamientos dejaron abiertas las posibilidades para Paz o Mastantuono, quienes podrían debutar o sumar minutos importantes ante Venezuela.

Cómo formará la ofensiva argentina

En ataque, la presencia de Lionel Messi es inamovible. Lo acompañarán Julián Álvarez y Thiago Almada, quien se perfila para superar a Lautaro Martínez en la consideración del DT. Esta decisión apunta a mantener la frescura y velocidad en ofensiva, un factor clave para enfrentar a una Vinotinto que buscará cerrarse y dificultar el juego de la Albiceleste.

La ofensiva promete combinar experiencia y dinámica juvenil, con la idea de asegurar el control de la pelota y generar oportunidades claras, especialmente para Messi, quien será el foco de atención en su posible despedida por las Eliminatorias en suelo argentino.

Qué importancia tiene este partido para Messi y el equipo

Más allá de los puntos en juego, el duelo tiene un valor simbólico: el último encuentro de Messi en Argentina por las Eliminatorias, acompañado por su familia y con la expectativa de toda la hinchada en el Monumental. Scaloni destacó que la idea es “poner lo mejor y darle la chance a algún chico”, equilibrando la experiencia con la proyección de nuevos talentos en el plantel.

Además, el equipo buscará consolidar la segunda posición en la Tabla Anual y mantenerse competitivo de cara a la clasificación a la próxima Copa del Mundo, un objetivo central para el entrenador santafesino.

Scaloni busca equilibrio entre titulares y nuevos talentos

La formación de Argentina ante Venezuela refleja la intención de Scaloni de combinar experiencia y proyección. Con Messi como líder indiscutido, un mediocampo reforzado por Paredes y De Paul, y un ataque dinámico con Álvarez y Almada, el técnico confía en mantener el control del partido. Las decisiones finales sobre Acuña o González y Paz o Mastantuono serán claves para definir el once que saldrá al Monumental, en un encuentro que promete emociones tanto dentro como fuera de la cancha.

La formación de la Selección Argentina vs. Venezuela

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás González o Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás Paz o Franco Mastantuono; Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.