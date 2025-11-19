Mundial 2026: cuándo será el sorteo, cuáles son los grupos, cabezas de serie y las 42 selecciones clasificadas
Será el primer mundial de la historia con 48 equipos. Después de la última fecha clasificatoria ya hay 42 plazas llenas. Quedan sólo 6 lugares que surgirán de los repechajes. También, por primera vez, habrá que jugar 8 partidos para ser campeón.
Y, tranquilidad para la Argentina, no habrá un clásico de los mundiales. Nigeria, uno de los fuertes de África, se quedó afuera de la Copa del Mundo. Sólo hay 6 lugares para completar el primer mundial de la historia con 48 equipos.
También habrá novedades en el sistema de disputa. Serán 12 grupos de 4 equipos y volverá a darse que clasifique un grupo de los mejores terceros - como le pasó a la Argentina de Maradona en 1990, en Italia. Otra gran novedad, es que para ser campeón del mundo habrá que jugar, también por primera vez, 8 partidos en lugar de los 7 tradicionales hasta aquí.
Pero la primera incógnita, cómo quedarán conformados los grupos del Mundial 26 se conocerá el próximo 5 de diciembre. Ese día, se hará el sorteo en el Kennedy Center de Washington, en los Estados Unidos. La Argentina, campeona del mundo y con Leo Messi como capitán, ya tiene asegurado su lugar como cabeza de serie.
Mundial 26: un sorteo con 48 equipos
El día 5 de diciembre, viernes, se hará el sorteo del cuadro del mundial. Que tendrá varias novedades sobre lo que vimos en Qatar 22. Veamos.
Primero, ya no serán 8, sino 12 los grupos, de 4 equipos, para contener a los 48 clasificados por primera vez en la historia
Ya se determinaron el lugar para los tres países organizadores.
México será el primero en el Grupo A (A1), Canadá el primero en el B (B1) y Estados Unidos, el primero en el grupo D (D1)
Los restantes cabezas de serie surgirán del ranking de la FIFA
Argentina, segundo en ese ranking, ya tiene asegurado un lugar.
Por lo tanto, el cuadro de cabezas de serie, que estarán en el bombo 1 serán.
México, Canadá y Estados Unidos como organizadores.
España
Argentina
Francia
Inglaterra
Portugal
Países Bajos
Brasil
Bélgica
Italia
Los otros bombos se integraran con los países que completen la clasificación por criterios del ranking y regionales. Pero habrá una salvedad. Los 6 países que faltan, se clasificarán con el sorteo ya realizado. Por lo tanto, tendrán una denominación especial.
En el sorteo del 5 de diciembre, figurarán como:
4 equipos identificados como UEFA 1 al 4
2 surgidos de la eliminatoria entre las llaves de las otras confederaciones (P/01) y (P/02)
Esta división, dentro de los equipos del repechaje, es clave para otro principio básico en los sorteos: Evitar que haya tres europeos en un grupo o dos de las otras confederaciones.
Todo esto da una suerte de "prearmado" de los sorteos. Equipos o selecciones que no podrán estar juntos en la primera fase y solo se cruzarán en la etapa de los cruces en un solo partido.
Serán 8 partidos. No importa quién sea el rival para salir campeón, hay que ganar. O sí, evitando cruces complicados. Lo fundamental, como en el 22, es volvernos a ilusionar.