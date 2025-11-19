Mundial 2026: cuándo será el sorteo, cuáles son los grupos, cabezas de serie y las 42 selecciones clasificadas

Embed

Mundial 26: un sorteo con 48 equipos

El día 5 de diciembre, viernes, se hará el sorteo del cuadro del mundial. Que tendrá varias novedades sobre lo que vimos en Qatar 22. Veamos.

Primero, ya no serán 8, sino 12 los grupos, de 4 equipos, para contener a los 48 clasificados por primera vez en la historia

Ya se determinaron el lugar para los tres países organizadores.

México será el primero en el Grupo A (A1), Canadá el primero en el B (B1) y Estados Unidos, el primero en el grupo D (D1)

Los restantes cabezas de serie surgirán del ranking de la FIFA

Argentina, segundo en ese ranking, ya tiene asegurado un lugar.

ranking de la FIFA El ranking FIFA completará el cuadro de los 12 cabezas de serie para el mundial. (Foto: A24.com)

Por lo tanto, el cuadro de cabezas de serie, que estarán en el bombo 1 serán.

México, Canadá y Estados Unidos como organizadores.

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Portugal

Países Bajos

Brasil

Bélgica

Italia

Los otros bombos se integraran con los países que completen la clasificación por criterios del ranking y regionales. Pero habrá una salvedad. Los 6 países que faltan, se clasificarán con el sorteo ya realizado. Por lo tanto, tendrán una denominación especial.

los clasificados y el repechaje 42 clasificados y 6 por repechaje para el mundial 26 con 48 selecciones. (foto: A24.com)

En el sorteo del 5 de diciembre, figurarán como:

4 equipos identificados como UEFA 1 al 4

2 surgidos de la eliminatoria entre las llaves de las otras confederaciones (P/01) y (P/02)

Esta división, dentro de los equipos del repechaje, es clave para otro principio básico en los sorteos: Evitar que haya tres europeos en un grupo o dos de las otras confederaciones.

Todo esto da una suerte de "prearmado" de los sorteos. Equipos o selecciones que no podrán estar juntos en la primera fase y solo se cruzarán en la etapa de los cruces en un solo partido.

sorteo y argentina El 5 de diciembre, se conocerá el camino posible para lograr la cuarta estrella. (Foto: A24.com)

Serán 8 partidos. No importa quién sea el rival para salir campeón, hay que ganar. O sí, evitando cruces complicados. Lo fundamental, como en el 22, es volvernos a ilusionar.