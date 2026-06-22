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La formación de la Selección que prepara Scaloni para Austria: el cambio obligado y las dudas

La Selección argentina buscará este lunes asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Lionel Scaloni ya tiene definida una variante por cuestiones físicas y todavía mantiene dos incógnitas en el equipo.

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La formación que prepara Scaloni para enfrentar a Austria: el cambio obligado y las dudas que mantiene

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Nahuel Molina grita el gol que abrió el marcador frente a Países Bajos en el Mundial de Qatar. (Foto: FIFA).

Nahuel Molina grita el gol que abrió el marcador frente a Países Bajos en el Mundial de Qatar. (Foto: FIFA).

Las posibilidades que baraja Scaloni

Una de las principales incógnitas está en la delantera. Julián Álvarez dejó atrás la molestia en el tobillo y sumó minutos en el segundo tiempo ante Argelia, por lo que aparece como una alternativa para ingresar desde el comienzo.

Sin embargo, Lautaro Martínez corre con ventaja. El delantero del Inter fue titular en el debut y, debido a que la Araña todavía busca recuperar ritmo futbolístico, todo indica que Scaloni volverá a darle la confianza al Toro para acompañar a Lionel Messi.

La otra duda del entrenador pasa por el sector izquierdo del ataque. Thiago Almada tuvo una buena actuación frente a Argelia, aunque Nicolás González pelea por ganarse un lugar entre los titulares.

Por el momento, el ex Vélez parece imponerse en la consideración del cuerpo técnico y repetiría en la formación inicial, aunque la decisión final se tomará horas antes del encuentro.

Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes recibieron el alta y volvieron a estar disponibles, pero ambos llegarían al partido desde el banco de suplentes. El lateral izquierdo se recuperó de un desgarro en el sóleo y no será arriesgado desde el inicio, por lo que Facundo Medina continuará como titular.

Paredes, por su parte, podría sumar minutos en el complemento para recuperar ritmo con vistas a las fases decisivas del certamen.

La probable formación de Argentina ante Austria

La Selección argentina formaría con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Con todos los futbolistas a disposición, Scaloni contará por primera vez en el Mundial 2026 con el plantel completo y buscará dar un paso decisivo hacia los dieciseisavos de final.

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