La formación de la Selección que prepara Scaloni para Austria: el cambio obligado y las dudas

La otra duda del entrenador pasa por el sector izquierdo del ataque. Thiago Almada tuvo una buena actuación frente a Argelia, aunque Nicolás González pelea por ganarse un lugar entre los titulares.

Por el momento, el ex Vélez parece imponerse en la consideración del cuerpo técnico y repetiría en la formación inicial, aunque la decisión final se tomará horas antes del encuentro.

Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes recibieron el alta y volvieron a estar disponibles, pero ambos llegarían al partido desde el banco de suplentes. El lateral izquierdo se recuperó de un desgarro en el sóleo y no será arriesgado desde el inicio, por lo que Facundo Medina continuará como titular.

Paredes, por su parte, podría sumar minutos en el complemento para recuperar ritmo con vistas a las fases decisivas del certamen.

La probable formación de Argentina ante Austria

La Selección argentina formaría con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Con todos los futbolistas a disposición, Scaloni contará por primera vez en el Mundial 2026 con el plantel completo y buscará dar un paso decisivo hacia los dieciseisavos de final.