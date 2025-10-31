Un medio que cuestionó a Colapinto cambió de opinión: la encuesta que lo favorece en Alpine

colapinto_encuesta

Este respaldo masivo resulta significativo, especialmente teniendo en cuenta que el medio había sido uno de los más escépticos sobre su adaptación a la categoría. El piloto argentino, sin embargo, respondió en la pista con actuaciones sólidas, madurez en sus declaraciones y una rápida adaptación al monoplaza, lo que fortaleció su imagen dentro del equipo y en el paddock.

Por qué Colapinto se ganó la confianza de Alpine

Desde su llegada a la Fórmula 1, Colapinto mostró una curva ascendente en su rendimiento. Su consistencia, capacidad para sacar el máximo del auto y buena comunicación con los ingenieros fueron algunos de los puntos destacados por el entorno del equipo. Además, el argentino logró atraer la atención de los fanáticos por su carisma y su forma de representar a Latinoamérica en una categoría históricamente dominada por europeos.

A medida que se acerca el final de la temporada, Alpine evalúa la continuidad del proyecto deportivo y todo indica que Colapinto es el favorito para seguir acompañando a Pierre Gasly en 2026. De concretarse, sería una señal clara del respaldo de la escudería a su desarrollo como piloto titular.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

El próximo desafío del piloto argentino será el Gran Premio de Brasil, una cita especial por el fervor del público latinoamericano. A continuación, el cronograma completo del fin de semana en Interlagos:

Viernes 7 de noviembre

Práctica Libre: 11:30

Clasificación carrera Sprint: 15:30

Sábado 8 de noviembre

Carrera Sprint: 11:00

Clasificación: 15:00

Domingo 9 de noviembre

Carrera: 14:00

El Gran Premio será transmitido por Fox Sports, y también podrá verse por streaming a través de Disney+ Premium.