Un medio que cuestionó a Colapinto cambió de opinión: la encuesta que lo favorece en Alpine
El piloto argentino gana terreno para fundamentar su continuidad en Alpine. Los fanáticos esperan por el anuncio oficial.
El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 parece cada vez más definido. El piloto argentino, que viene mostrando un crecimiento sostenido dentro del equipo Alpine, atraviesa un gran momento deportivo y mediático. En los últimos Grandes Premios, sus actuaciones le permitieron consolidarse como una de las revelaciones de la temporada, y todo indica que su continuidad en la escudería francesa en 2026 está muy cerca de confirmarse.
En este contexto, uno de los medios más críticos del argentino sorprendió con una encuesta entre sus lectores. Se trata de RacingNews365, un portal especializado en automovilismo que durante gran parte del año cuestionó la elección de Alpine al subir a Colapinto a la Fórmula 1. Sin embargo, esta vez la opinión del público fue contundente y dejó en claro el respaldo que el piloto de Pilar se ganó dentro y fuera de la pista.
Qué decía la encuesta sobre Colapinto
El medio neerlandés planteó una pregunta directa a sus lectores: “¿Es Franco Colapinto la elección correcta para Alpine?”. Las opciones incluían los nombres de Paul Aron, Yuki Tsunoda y Liam Lawson, tres de los pilotos que podrían haber competido por el asiento que hoy ocupa el argentino.
A pesar de que el artículo publicado por el sitio sugería que Tsunoda y Lawson eran “mejores opciones” para el futuro, los resultados de la encuesta fueron abrumadores. Más del 60% de los votantes eligió a Colapinto como la mejor alternativa para Alpine, reflejando no solo la buena impresión que generó su rendimiento, sino también el fuerte apoyo de los fanáticos de la Fórmula 1 a nivel global.
Este respaldo masivo resulta significativo, especialmente teniendo en cuenta que el medio había sido uno de los más escépticos sobre su adaptación a la categoría. El piloto argentino, sin embargo, respondió en la pista con actuaciones sólidas, madurez en sus declaraciones y una rápida adaptación al monoplaza, lo que fortaleció su imagen dentro del equipo y en el paddock.
Por qué Colapinto se ganó la confianza de Alpine
Desde su llegada a la Fórmula 1, Colapinto mostró una curva ascendente en su rendimiento. Su consistencia, capacidad para sacar el máximo del auto y buena comunicación con los ingenieros fueron algunos de los puntos destacados por el entorno del equipo. Además, el argentino logró atraer la atención de los fanáticos por su carisma y su forma de representar a Latinoamérica en una categoría históricamente dominada por europeos.
A medida que se acerca el final de la temporada, Alpine evalúa la continuidad del proyecto deportivo y todo indica que Colapinto es el favorito para seguir acompañando a Pierre Gasly en 2026. De concretarse, sería una señal clara del respaldo de la escudería a su desarrollo como piloto titular.
Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1
El próximo desafío del piloto argentino será el Gran Premio de Brasil, una cita especial por el fervor del público latinoamericano. A continuación, el cronograma completo del fin de semana en Interlagos:
Viernes 7 de noviembre
Práctica Libre: 11:30
Clasificación carrera Sprint: 15:30
Sábado 8 de noviembre
Carrera Sprint: 11:00
Clasificación: 15:00
Domingo 9 de noviembre
Carrera: 14:00
El Gran Premio será transmitido por Fox Sports, y también podrá verse por streaming a través de Disney+ Premium.