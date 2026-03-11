Coudet debuta como DT de River: cómo le fue al "Chacho" en sus primeros partidos como entrenador

Aquel encuentro tuvo una particularidad: el arquero Sebastián Saja alcanzó el récord histórico de imbatibilidad en el club de Avellaneda con 587 minutos. Sin embargo, apenas 38 segundos después de lograr la marca, Franco Cervi marcó el único gol del partido y le dio la victoria al Canalla por 1-0.

Coudet dejó Rosario Central tras perder la final de la Copa Argentina 2016 frente a River.

Qué pasó en sus estrenos en el exterior

La primera experiencia internacional del entrenador llegó en 2017, cuando asumió en Xolos de Tijuana. Su debut fue el 22 de julio de ese año y terminó con derrota 2-0 como local frente a Cruz Azul.

Tras esa etapa, regresó a Argentina para dirigir a Racing. El 29 de enero de 2018 debutó con una caída 2-1 ante Unión de Santa Fe, que en ese momento era dirigido por Leonardo Carol Madelón.

Luego de consagrarse con el Trofeo de Campeones 2019, el técnico dio el salto a Brasil para dirigir a Internacional de Porto Alegre. Allí tuvo uno de sus mejores estrenos: el 23 de enero de 2020 venció 1-0 a Juventude por el Campeonato Gaúcho.

Su llegada a Europa se produjo en el banco del Celta de Vigo. El debut en La Liga no fue el esperado: cayó 4-2 frente a Sevilla.

Más tarde dirigió a Atlético Mineiro, donde también comenzó con una victoria: 2-1 ante Caldense, con un doblete de Hulk.

Cómo fue su último estreno antes de llegar a River

Antes de asumir en el Millonario, Coudet tuvo un paso por el Alavés. Allí protagonizó el debut más complicado de su carrera como entrenador.

Su equipo quedó eliminado de la Copa del Rey frente a Deportiva Minera, equipo de la cuarta división española. Tras empatar 2-2 en el alargue, el conjunto dirigido por el argentino cayó 4-2 en la definición por penales.

Ahora, el técnico tendrá un nuevo estreno en su carrera. Frente a Huracán en el Ducó, Coudet buscará comenzar su etapa en River con un resultado positivo que le permita equilibrar su historial en debuts como entrenador.