"Maestro, amigo, hermano": el desgarrador mensaje de despedida de Claudio Úbeda a Miguel Ángel Russo

Junto a esas postales, Úbeda escribió un mensaje breve pero cargado de emoción: “Maestro, amigo, hermano, te voy a extrañar mucho. ¡Tu huella es como la gloria eterna! Gracias, gracias, gracias.”

ubeda_russo

Sus palabras no solo generaron una ola de comentarios por parte de los hinchas de Boca, sino también de colegas, jugadores y exfutbolistas que reconocieron la importancia de Russo en la formación de generaciones enteras dentro del fútbol argentino.

Cómo impactó la noticia en Boca y qué decisión tomó la Liga

La muerte de Russo no solo golpeó al cuerpo técnico y al plantel profesional, sino también a toda la estructura del club. Por eso, la Liga Profesional de Fútbol decidió postergar el encuentro entre Barracas Central y Boca, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura 2025.

El comunicado oficial informó: “Debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo se posterga para fecha a determinar el partido entre Barracas Central y Boca Juniors.”

Mientras tanto, Úbeda había comenzado los entrenamientos con el plantel pensando en ese compromiso, pero la noticia cambió por completo la agenda deportiva. En las últimas horas, el club también decretó duelo institucional, lo que implica la suspensión de todas las actividades deportivas y culturales.

El último adiós a Miguel Ángel Russo en la Bombonera

Este jueves, hasta las 22, se lleva a cabo el velatorio de Miguel Ángel Russo en La Bombonera, donde hinchas de todos los clubes se acercan a darle el último adiós. El evento continuará el viernes, de 10 a 12, en el Hall Central del estadio.

La decisión fue tomada por la familia del entrenador junto a las autoridades de Boca, que pusieron a disposición sus instalaciones para despedir a una leyenda del club.

Russo deja un legado enorme en el fútbol argentino: campeón con Boca, Racing y otros equipos del país y del exterior, además de ser un referente de liderazgo, trabajo y humildad.

“Tu huella es como la gloria eterna”, escribió Úbeda. Una frase que sintetiza lo que siente todo el mundo del fútbol: el recuerdo de Miguel Ángel Russo será eterno.