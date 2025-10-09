En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Russo
Boca
ESTREMECEDOR

"Maestro, amigo, hermano": el desgarrador mensaje de despedida de Claudio Úbeda a Miguel Ángel Russo

El ayudante de campo de Boca y uno de los hombres más cercanos a Miguel Ángel Russo compartió un conmovedor mensaje en redes sociales tras el fallecimiento del DT.

Maestro, amigo, hermano: el desgarrador mensaje de despedida de Claudio Úbeda a Miguel Ángel Russo

El mundo del fútbol se encuentra conmocionado por la pérdida de Miguel Ángel Russo, una figura admirada y respetada dentro y fuera de la cancha. Su muerte generó un profundo impacto en el ambiente deportivo, pero especialmente entre quienes compartieron con él los últimos años de trabajo en Boca Juniors. Entre ellos, Claudio Úbeda, su principal colaborador, quien se mostró devastado y le dedicó un mensaje de despedida que conmovió a los hinchas.

Leé también La sentida despedida de los clubes a Miguel Ángel Russo: "Profunda tristeza"
La sentida despedida de los clubes a Miguel Ángel Russo. 
image

Durante las últimas semanas, mientras Russo atravesaba un delicado cuadro de salud, Úbeda asumió el rol de entrenador principal del equipo. Dirigió los entrenamientos, estuvo al frente de los partidos y sostuvo el día a día con el plantel en medio de la incertidumbre. Su vínculo con Miguel Ángel trascendía lo profesional: mantenían una relación de amistad y mutua admiración.

Apenas se confirmó la noticia del fallecimiento, Úbeda fue una de las primeras personas en acercarse a la casa del DT para despedirse y acompañar a su familia. Horas más tarde, eligió rendirle homenaje a través de sus redes sociales.

Qué dijo Claudio Úbeda tras la muerte de Miguel Ángel Russo

El exjugador y actual ayudante de campo publicó en Instagram una serie de fotos que resumieron los momentos compartidos junto al histórico entrenador. En las imágenes se los ve en entrenamientos, viajes y celebraciones, reflejando el fuerte lazo que los unía.

Junto a esas postales, Úbeda escribió un mensaje breve pero cargado de emoción: “Maestro, amigo, hermano, te voy a extrañar mucho. ¡Tu huella es como la gloria eterna! Gracias, gracias, gracias.”

ubeda_russo

Sus palabras no solo generaron una ola de comentarios por parte de los hinchas de Boca, sino también de colegas, jugadores y exfutbolistas que reconocieron la importancia de Russo en la formación de generaciones enteras dentro del fútbol argentino.

Cómo impactó la noticia en Boca y qué decisión tomó la Liga

La muerte de Russo no solo golpeó al cuerpo técnico y al plantel profesional, sino también a toda la estructura del club. Por eso, la Liga Profesional de Fútbol decidió postergar el encuentro entre Barracas Central y Boca, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura 2025.

El comunicado oficial informó: “Debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo se posterga para fecha a determinar el partido entre Barracas Central y Boca Juniors.”

Mientras tanto, Úbeda había comenzado los entrenamientos con el plantel pensando en ese compromiso, pero la noticia cambió por completo la agenda deportiva. En las últimas horas, el club también decretó duelo institucional, lo que implica la suspensión de todas las actividades deportivas y culturales.

El último adiós a Miguel Ángel Russo en la Bombonera

Este jueves, hasta las 22, se lleva a cabo el velatorio de Miguel Ángel Russo en La Bombonera, donde hinchas de todos los clubes se acercan a darle el último adiós. El evento continuará el viernes, de 10 a 12, en el Hall Central del estadio.

La decisión fue tomada por la familia del entrenador junto a las autoridades de Boca, que pusieron a disposición sus instalaciones para despedir a una leyenda del club.

Russo deja un legado enorme en el fútbol argentino: campeón con Boca, Racing y otros equipos del país y del exterior, además de ser un referente de liderazgo, trabajo y humildad.

“Tu huella es como la gloria eterna”, escribió Úbeda. Una frase que sintetiza lo que siente todo el mundo del fútbol: el recuerdo de Miguel Ángel Russo será eterno.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Russo Boca
Notas relacionadas
La urgente decisión que tomó la AFA por la muerte de Miguel Angel Russo que afecta el partido Boca-Barracas
Revelaron el último pedido que Russo antes de morir: el gesto que emocionó a su familia y a todo el fútbol argentino
Velan a Miguel Ángel Russo en la Bombonera: el fútbol argentino despide a una leyenda

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar