La inesperada declaración de Colapinto tras la polémica con Gasly: "Las instrucciones del equipo..."

La postura de Colapinto llega después de que Alpine publicara su tradicional informe semanal, en el que reconoció que el argentino adelantó a Gasly pese a una orden del muro para mantener las posiciones debido al consumo de combustible. Esa maniobra, aunque sin impacto deportivo directo, fue considerada una desobediencia interna que el equipo decidió “revisar y tratar puertas adentro”.

Qué dijo Alpine tras la maniobra

Steve Nielsen, director del equipo, explicó en declaraciones a Motorsport los motivos detrás de la orden: “Dimos la instrucción a los pilotos de mantener la posición, ya que estábamos gestionando el combustible con ambos coches y considerando la variable adicional del número de vueltas restantes con los líderes cerca”.

Además, dejó en claro el malestar por lo sucedido: “Como equipo, cualquier instrucción dada desde el muro de boxes es definitiva, y hoy estamos decepcionados de que esto no se haya cumplido. Es algo que revisaremos y trataremos internamente”.

Qué se espera para el GP de México

Después del análisis y las declaraciones públicas, Colapinto ya apunta al próximo compromiso en el circuito Hermanos Rodríguez. “Ahora estoy mirando hacia la Ciudad de México, donde el ambiente siempre es increíble. Será fantástico contar con tanto apoyo durante el fin de semana y, aunque la gran altitud del circuito añade un desafío adicional, estoy emocionado de volver a la pista frente a una multitud tan increíble”, expresó.

La carrera en México podría marcar un punto de inflexión para el argentino, no solo por la posibilidad de dejar atrás la controversia, sino también porque se espera un anuncio importante en la previa del Gran Premio, aunque desde Alpine mantienen el hermetismo.

Colapinto, que continúa consolidándose en su primera temporada completa en la Fórmula 1, buscará recuperar terreno deportivo y reforzar su posición dentro de la estructura francesa, tras un episodio que, según él mismo aseguró, “ya quedó hablado internamente”.