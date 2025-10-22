En vivo Radio La Red
FÓRMULA 1

La inesperada declaración de Colapinto tras la polémica con Gasly: "Las instrucciones del equipo..."

El piloto argentino se refirió por primera vez a la maniobra que desató controversia en Austin y aseguró que el tema fue “discutido internamente” dentro del equipo Alpine. También adelantó sus expectativas para el Gran Premio de México.

La inesperada declaración de Colapinto tras la polémica con Gasly: Las instrucciones del equipo...

Franco Colapinto afrontó públicamente las consecuencias del episodio que lo tuvo como protagonista en el Gran Premio de Estados Unidos, donde desobedeció una orden del equipo Alpine y sobrepasó a su compañero Pierre Gasly en las últimas vueltas. Luego de una evaluación interna por parte de la escudería francesa, el piloto argentino se refirió al tema y reconoció que “las instrucciones del equipo deben seguirse siempre, pase lo que pase”.

image

El bonaerense de 22 años, que completó un fin de semana difícil en Austin y finalizó 17°, buscó dejar atrás la polémica y enfocarse en los próximos desafíos del calendario. “Fue un fin de semana desafiante en Austin donde tuve muchos problemas con el coche. Tener solo una sesión de entrenamientos, las difíciles condiciones y no poder encontrar el equilibrio adecuado contribuyeron a que mi fin de semana fuera complicado”, señaló.

Qué dijo Colapinto sobre la polémica con Pierre Gasly

El joven piloto no evitó el tema que acaparó la atención de los medios especializados. “La situación del equipo del domingo se ha discutido internamente y está claro que siempre se deben seguir las instrucciones del equipo, pase lo que pase”, expresó.

Con esa frase, Colapinto dio a entender que en Alpine se buscó cerrar el capítulo tras el incidente, que generó repercusiones en el paddock de Austin. “Estamos todos juntos y todos trabajamos para lograr el mismo objetivo de seguir mejorando en cada sesión y cada fin de semana de carrera”, agregó, transmitiendo un mensaje de unidad y profesionalismo dentro del equipo.

La postura de Colapinto llega después de que Alpine publicara su tradicional informe semanal, en el que reconoció que el argentino adelantó a Gasly pese a una orden del muro para mantener las posiciones debido al consumo de combustible. Esa maniobra, aunque sin impacto deportivo directo, fue considerada una desobediencia interna que el equipo decidió “revisar y tratar puertas adentro”.

Qué dijo Alpine tras la maniobra

Steve Nielsen, director del equipo, explicó en declaraciones a Motorsport los motivos detrás de la orden: “Dimos la instrucción a los pilotos de mantener la posición, ya que estábamos gestionando el combustible con ambos coches y considerando la variable adicional del número de vueltas restantes con los líderes cerca”.

Además, dejó en claro el malestar por lo sucedido: “Como equipo, cualquier instrucción dada desde el muro de boxes es definitiva, y hoy estamos decepcionados de que esto no se haya cumplido. Es algo que revisaremos y trataremos internamente”.

Qué se espera para el GP de México

Después del análisis y las declaraciones públicas, Colapinto ya apunta al próximo compromiso en el circuito Hermanos Rodríguez. “Ahora estoy mirando hacia la Ciudad de México, donde el ambiente siempre es increíble. Será fantástico contar con tanto apoyo durante el fin de semana y, aunque la gran altitud del circuito añade un desafío adicional, estoy emocionado de volver a la pista frente a una multitud tan increíble”, expresó.

La carrera en México podría marcar un punto de inflexión para el argentino, no solo por la posibilidad de dejar atrás la controversia, sino también porque se espera un anuncio importante en la previa del Gran Premio, aunque desde Alpine mantienen el hermetismo.

Colapinto, que continúa consolidándose en su primera temporada completa en la Fórmula 1, buscará recuperar terreno deportivo y reforzar su posición dentro de la estructura francesa, tras un episodio que, según él mismo aseguró, “ya quedó hablado internamente”.

