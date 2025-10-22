La foto in fraganti que confirma el romance de Adrián Suar con Rocío Robles

Desde hace varias semanas está instalado el trascendido de una relación sentimental entre Rocío Robles y Adrián Suar de la cual los mismos protagonistas hablaron en público y casi que lo confirmaron con mucha cautela.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Se conoció la primera imagen de la periodista deportiva Rocío Robles y el actor y productor Adrián Suar después de los rumores que lo vinculaban hace tiempo.
Desde hace varias semanas está instalado el trascendido de una relación sentimental entre Rocío Robles y Adrián Suar de la cual los mismos protagonistas hablaron en público y casi que lo confirmaron con mucha cautela.
"El día que esté de novio lo voy a decir. No hay título, me encantaría tirarte un título, pero no hay título. Nos conocemos, la quiero mucho, es divina, gran persona, gran periodista deportiva, inteligente", aseguró el actor y productor.
Por su parte, la periodista deportiva dijo con más datos: “Lo quiero un montón. Es muy amoroso y muy buena persona conmigo. No estamos de novios, estamos saliendo. Pregúntenle a él (por Suar), a mi esta situación me estresa bastante”.
Lo cierto es que la cuenta en Instagram del programa SQP (América Tv) mostró la primera imagen de la pareja disfrutando de una romántica cena en un conicod restaurante, lo que demuestra que la relación va en serio y ya no se ocultan en público.
"Suar y Rocío Robles cenando en La Piccola", se precisó en la foto subida a redes sociales del ciclo conducido por Yanina Latorre donde se los ve a los dos tomando agua y charlando distendidos frente a la ventana del local gastronómico.
Suar siempre mantuvo su vida privada al resguardo y desde que se separó en 2016 de la actriz Griselda Siciliani, madre de su hija Margarita, no se volvió a conocer una novia de manera oficial hasta este momento donde ya se muestra a la vista de todos muy cerca de Rocío Robles.
Rocío Robles se refirió a su vínculo con Adrián Suar en una nota con el programa Intrusos (América Tv) y tiró con una pícara declaración sobre el inicio de la relación.
"¿Hace como un año ya que están saliendo?", le consultó el conductor Rodrigo Lussich por su vínculo con el actor y productor. Y la periodista deportiva comentó: “No hablemos de fecha, que no le conviene a nadie. No estoy de novia. Aclaremos. No me quemés”.
En otra parte de la entrevista, la periodista se sinceró sobre lo que siente por el productor y actor sin poner un título al vínculo: “Lo quiero mucho, la verdad. Es lo que tengo para decir. Nos divertimos mucho, él es una gran persona, muy empático sobre todo. Y nada más”.
“Tengo 32 años. Estoy enfocada en mi trabajo. Que me está yendo muy bien. No me pongan de novia, el tiempo dirá. No tengo expectativas de nada. Disfruto del presente”, remarcó sobre su presente sentimental.
Según trascendió, Rocío Robles y Adrián Suar estarían hace más de un año juntos. "Ellos se conocieron porque Adrián le comentó sobre un trabajo que hizo Rocío y la invitó al teatro a ver Felicidades", habían detallado desde el ciclo de espectáculos.
"Ella le dijo 'puedo ir con alguien' y fue con un amigo. Él los invitó a comer después. Fueron los tres a comer. Cenaron simpáticamente y ahí se pasaron teléfonos y comenzaron a verse", habían sumado.