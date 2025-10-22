La foto in fraganti que confirma el romance de Adrián Suar con Rocío Robles

"Suar y Rocío Robles cenando en La Piccola", se precisó en la foto subida a redes sociales del ciclo conducido por Yanina Latorre donde se los ve a los dos tomando agua y charlando distendidos frente a la ventana del local gastronómico.

Suar siempre mantuvo su vida privada al resguardo y desde que se separó en 2016 de la actriz Griselda Siciliani, madre de su hija Margarita, no se volvió a conocer una novia de manera oficial hasta este momento donde ya se muestra a la vista de todos muy cerca de Rocío Robles.

adrian suar rocio robles foto cenando

La confesión de Rocío Robles sobre su relación con Adrián Suar

Rocío Robles se refirió a su vínculo con Adrián Suar en una nota con el programa Intrusos (América Tv) y tiró con una pícara declaración sobre el inicio de la relación.

"¿Hace como un año ya que están saliendo?", le consultó el conductor Rodrigo Lussich por su vínculo con el actor y productor. Y la periodista deportiva comentó: “No hablemos de fecha, que no le conviene a nadie. No estoy de novia. Aclaremos. No me quemés”.

En otra parte de la entrevista, la periodista se sinceró sobre lo que siente por el productor y actor sin poner un título al vínculo: “Lo quiero mucho, la verdad. Es lo que tengo para decir. Nos divertimos mucho, él es una gran persona, muy empático sobre todo. Y nada más”.

“Tengo 32 años. Estoy enfocada en mi trabajo. Que me está yendo muy bien. No me pongan de novia, el tiempo dirá. No tengo expectativas de nada. Disfruto del presente”, remarcó sobre su presente sentimental.

Según trascendió, Rocío Robles y Adrián Suar estarían hace más de un año juntos. "Ellos se conocieron porque Adrián le comentó sobre un trabajo que hizo Rocío y la invitó al teatro a ver Felicidades", habían detallado desde el ciclo de espectáculos.

"Ella le dijo 'puedo ir con alguien' y fue con un amigo. Él los invitó a comer después. Fueron los tres a comer. Cenaron simpáticamente y ahí se pasaron teléfonos y comenzaron a verse", habían sumado.