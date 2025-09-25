Messi hizo historia en la MLS: el récord que lo confirma como leyenda en Estados Unidos

Además, sus números lo ubican entre los mejores registros históricos de la competición. Con 37 participaciones, igualó a Josef Martínez y Zlatan Ibrahimovic en el tercer puesto de los jugadores con más aportes de gol en un año. Por delante solo aparecen Carlos Vela, dueño del récord absoluto con 49 en 2019, y un par de campañas con cifras ligeramente superiores.

Qué tan decisivo fue Messi en la clasificación de Inter Miami

El impacto del capitán argentino no se reduce a las estadísticas. Tras la derrota por 3-0 ante Charlotte FC el pasado 13 de septiembre, el equipo encadenó tres victorias consecutivas ante Seattle Sounders, DC United y New York City FC, todas con Messi como protagonista.

En esa racha positiva, el rosarino aportó cinco goles y tres asistencias, consolidándose como el motor futbolístico de unas Garzas que celebran su segunda clasificación consecutiva a la postemporada.

La presencia de Messi no solo eleva el rendimiento deportivo del equipo, sino que también refuerza la confianza colectiva en instancias decisivas. Cada gol, pase o jugada suya parece contagiar a sus compañeros y a una afición que vive con entusiasmo este presente.

Qué objetivos tiene ahora Inter Miami en la MLS

Con 55 puntos (16 victorias, 6 derrotas y 7 empates), Inter Miami se ubica en el tercer lugar de la tabla, por detrás del Philadelphia Union (60) y el FC Cincinnati (58). Sin embargo, el conjunto de Mascherano tiene dos partidos menos que ambos líderes, lo que le da margen para soñar con alcanzar el Supporters’ Shield, el premio al mejor equipo de la temporada regular.

A la campaña todavía le restan cinco encuentros, una oportunidad para que Messi siga ampliando sus estadísticas personales y para que el equipo llegue en plenitud futbolística a los playoffs.

El mensaje de Messi tras el triunfo

Después de la goleada en Nueva York, Messi compartió un mensaje en sus redes sociales que refleja el buen clima en el vestuario: “Gran partido de todo el equipo. 3 puntos más... ¡seguimos”.

La frase, breve, pero contundente, resume la mentalidad de un futbolista que, incluso tras conquistar todos los títulos posibles en su carrera, sigue encontrando motivaciones para competir al máximo nivel.

Un legado que sigue creciendo

El paso de Messi por la MLS está marcado por hitos que quedarán en la historia del torneo. Su capacidad para reinventarse, liderar y competir con la misma pasión que mostró en Europa y con la Selección Argentina lo convierten en una figura irrepetible.

Cada partido se transforma en una nueva oportunidad para escribir otra página de su legado. Y mientras Inter Miami se prepara para afrontar los playoffs, el mundo del fútbol sigue atento a cada récord que Messi rompe, en un recorrido que no parece tener techo.