La joya argentina de 9 años que juega en el Barcelona y observa la Selección: "Ya notifiqué a AFA para que no nos lo quiten"

Sus destrezas no pasaron desapercibidas para los ojeadores del FC Barcelona y el RCD Espanyol, quienes mostraron interés en él. Tras una exitosa prueba, Pedrito fue reclutado por el club blaugrana.

El pasado fin de semana, Pedrito lideró al equipo que conquistó el trofeo de campeón de la IberCup 2024, al anotar un gol decisivo de tiro libre contra el Porto.

A pesar de su corta edad, las comparaciones con los primeros años de Lionel Messi en el FC Barcelona ya han comenzado a surgir, resaltando el potencial y el talento innato del joven jugador salteño.

En este contexto, el exfutbolista y entrenador argentino, Jorge D’Alessandro, aseguró: "Hay un chico argentino en el Barcelona, categoría 2014 (Pedro Juárez), por el que ya notifiqué a AFA para advertir que no nos lo quiten. ¿Si podría ser un nuevo Messi? No, es mediocampista, director de juego. No tiene nada que ver con Messi, es un jugador de fútbol total. Un chico salteño que tiene un don para recibir la pelota y una visión periférica del juego, una capacidad de toma de decisiones y para verificar en cada momento cual es el pase idóneo, que para los que tenemos un gran criterio para observar lo vuelve un jugador de futuro".