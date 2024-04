Lionel Messi se sumó al boom del streaming con una "jugada" inesperada

Embed

Y siguió: "¿Están preparados para escucharlo que me puso Lionel Messi? Me dijo: 'Hola loco, ¿cómo andas? Estaba viendo ahí cuando dijeron que los empecé a seguir. No sé cómo llegué al programa, pero estuve toda la noche viendo clips y riéndome'".

Finalmente, Diego Leuco le contestó a La Pulga y le agradeció el gesto: “Leo. Supongo que te imaginás la alegría que es para cualquier persona y cualquier programa del mundo un mensaje como este. Nos hace muy felices. Te mando un abrazo grande. Acá estoy para lo que sea. Y decime, si no te molesta, que cuente al aire que me escribiste. Un abrazo a la familia”. "Contalo tranquilo, abrazo", le respondió el crack.

El sincericidio de Momi Giardina en pleno vivo de Luzu Tv

En el escenario de "Nadie Dice Nada", el aclamado ciclo de Luzu TV, la conductora Momi Giardina desató una ola de risas entre sus colegas y seguidores al revelar una descripción hilarante y sincera sobre sí misma durante la temporada en Mar del Plata.

En un video compartido en las redes sociales, Giardina, reconocida humorista y parte del elenco junto a Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña y Nacho Elizalde, arrancó carcajadas al describirse de manera inusual. "Ni fea ni guapa, graciosa y con traumas", expresó con desparpajo la conductora, desencadenando aplausos y risas en el set.

El momento, capturado en el estudio, provocó una reacción inmediata entre los seguidores del programa que se hicieron eco en las plataformas digitales. Comentarios como "Soy Momi" o "jajajaja Momi" se multiplicaron, reflejando la conexión que la audiencia tiene con la autenticidad y el humor de Giardina.

El estilo espontáneo y la sinceridad sin filtro de la conductora resaltan como un sello distintivo en el programa, generando una mayor complicidad y empatía con los espectadores.

Esta última revelación ha sido otro ejemplo de su capacidad para arrancar sonrisas y generar vínculos más cercanos con el público, consolidándose como uno de los pilares del éxito de "Nadie Dice Nada".