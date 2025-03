¿La "maldición" de Brasil? El momento que "dio inicio" a una terrible racha negativa

image.png

Pocas horas después del incidente, Brasil quedó eliminado en la tanda de penales ante Croacia, pese a haber estado en ventaja en el tiempo suplementario. La imagen del llanto de Neymar tras el partido fue el reflejo de una frustración que, al parecer, no se disipó con el tiempo.

Los números de Brasil tras el "incidente del gato"

Desde aquella eliminación en Qatar, Brasil disputó 26 partidos entre Eliminatorias, amistosos y la Copa América. Si bien el balance general sigue siendo positivo con 10 triunfos, 9 empates y 7 derrotas, el equipo mostró una inestabilidad poco habitual en su historia.

En Eliminatorias, la situación es aún más preocupante: la Verdeamarela perdió cuatro de sus últimos seis partidos, con derrotas ante Uruguay, Colombia y Argentina (en dos ocasiones), esta última en el Monumental con una goleada que quedará en la historia. Además, en la Copa América 2024 tampoco pudo cumplir con las expectativas y quedó eliminada en cuartos de final ante Uruguay en los penales, pese a haber jugado con un hombre más durante los últimos 15 minutos.

¿Coincidencia o maldición?

La idea de que Brasil está bajo una "maldición" fue alimentada por el hecho de que, tras el incidente con el gato en Qatar, los jugadores intentaron revertir la situación adoptándolo y nombrándolo "Hexa", en referencia al tan ansiado sexto título mundial. Sin embargo, ese gesto no fue suficiente para cambiar la suerte del equipo.

Si bien algunos ven la crisis brasileña como parte de un recambio generacional que todavía no ha dado frutos, otros no pueden evitar recordar la simbología de aquel episodio con el gato y la forma en que, desde entonces, el Scratch no ha podido recuperar su dominio en el continente.