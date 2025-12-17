La noticia que esperaba Messi: Inter Miami confirmó una decisión clave para 2026

Hasta cuándo firmó Luis Suárez con Inter Miami

Inter Miami anunció que Luis Suárez renovó su contrato por una temporada más, extendiendo su vínculo hasta finales de 2026. De esta manera, el delantero uruguayo continuará en la MLS pese a que en las últimas semanas su futuro había quedado en duda por la demora en las negociaciones y el vencimiento cercano de su contrato anterior.

Las conversaciones apuntaron a respetar la trayectoria y el peso específico del futbolista sin romper el estricto límite salarial que rige en la liga estadounidense, un aspecto determinante en la definición final. El acuerdo permitió destrabar la situación y darle continuidad a un jugador que, pese a un cierre de temporada con menor protagonismo, sigue siendo una figura central del proyecto.

Cómo fue la última temporada de Suárez en la MLS

La campaña de Luis Suárez en Inter Miami fue irregular, aunque dejó números importantes. El delantero marcó diez goles y aportó once asistencias en 32 partidos disputados en la MLS, estadísticas que reflejan su influencia en el juego colectivo, más allá de los altibajos en su rendimiento individual.

En la recta final de la temporada, el uruguayo perdió la titularidad y cedió protagonismo ante el argentino Mateo Silvetti, de apenas 19 años. Incluso, no sumó minutos en la primera final de la MLS ante Vancouver Whitecaps, una situación que alimentó las especulaciones sobre una posible salida del club.

Qué implica esta decisión para el proyecto de Inter Miami

La renovación de Suárez reafirma la apuesta de Inter Miami por sostener el núcleo de futbolistas que llegaron en enero de 2024 como parte del impacto global de los denominados “Cuatro Fantásticos”, junto a Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba. La continuidad de ese grupo le permite al club mantener una identidad clara y un liderazgo consolidado dentro del vestuario.

Además, el acuerdo descarta, al menos por el momento, un regreso del delantero a Nacional de Montevideo, club en el que surgió y con el que siempre se lo vinculó en cada tramo de negociación.

Cómo recibe Messi esta noticia desde Argentina

Lionel Messi se encuentra en Rosario, donde pasará la Navidad y el Año Nuevo junto a su familia, antes de regresar a Estados Unidos para encarar la pretemporada. La confirmación de la continuidad de Suárez llega en un momento clave, cuando el capitán argentino comienza a planificar un año que será determinante tanto a nivel clubes como en su preparación para el Mundial 2026.

Con su socio ofensivo asegurado y un proyecto que mantiene a sus principales referentes, Messi suma una certeza importante en medio del descanso: Inter Miami apuesta a la continuidad y a la experiencia para afrontar una temporada que promete ser tan exigente como decisiva.