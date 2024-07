La PREOCUPANTE denuncia de Javier Mascherano tras el escándalo en los JJ.OO: "Ayer nos..."

Sobre el bochornoso final del partido, Mascherano afirmó: “Los tres capitanes de Marruecos no querían seguir jugando. Nuestra postura era no jugar más, tiraron un millón de cosas. Se paró un partido siete veces. Falló siete veces la seguridad, eso no me pasó nunca como jugador. Esto no es un torneo de barrio, son los Juegos Olímpicos”.

En esa misma línea, el Jefecito expresó: “No tengo una explicación para darles a los jugadores. No sé qué pasó. Es un papelón".

“El partido ellos suspenden por la seguridad, nunca hablaron de la revisión. A la hora empezamos a notar cosas raras. El árbitro no vino nunca, no nos dieron explicaciones”, enfatizó el entrenador.

Para concluir, Mascherano afirmó: “No nos gusta que pasen este tipo de cosas, no pretendemos que nos beneficien, tampoco que nos tomen el pelo como hoy. Hay que dar vuelta la página y quedarse con la cosas positivas para buscar las dos victorias que necesitamos para clasificar”.