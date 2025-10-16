En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Selección Argentina
Messi
MUNDIAL SUB 20

La Selección Argentina Sub 20, finalista: el reconocimiento de Messi y la Scaloneta y el picante posteo de "Chiqui" Tapia

La Selección Argentina Sub 20 venció a Colombia y jugará la final del Mundial de Chile ante Marruecos. Lionel Messi y varios campeones del mundo celebraron la clasificación en redes.

La Selección Argentina Sub 20, finalista: el reconocimiento de Messi y la Scaloneta y el picante posteo de Chiqui Tapia

La Selección Argentina Sub 20 volvió a poner al país en modo ilusión. Con una victoria ajustada, pero merecida por 1-0 frente a Colombia, el equipo dirigido por Diego Placente consiguió el boleto a la final del Mundial de Chile, donde buscará su séptimo título frente a Marruecos. El resultado no solo despertó la emoción de los hinchas, sino también del plantel campeón del mundo. Con Lionel Messi a la cabeza, varios jugadores de la Mayor celebraron el triunfo en redes sociales y enviaron mensajes de apoyo a los juveniles.

Leé también Mundial sub 20: la Selección argentina le ganó 2-0 a México y llegó a semifinales
La Selección argentina le ganó 2-0 a México y llegó a las semifinales. Foto AP
image

El capitán argentino fue uno de los primeros en reaccionar. Desde su cuenta oficial, compartió el posteo de la AFA y dejó un saludo especial para el héroe de la noche: “Grande, Toto Silvetti!”. El gesto del rosarino llegó rápidamente a oídos del delantero, que lo manifestó con orgullo desde la zona mixta. “Siempre es un placer. Todos lo ven. Es un orgullo que Leo salude tanto a mí o al grupo. La Mayor siempre está apoyando. Para nosotros es muy importante”, expresó con una sonrisa que reflejaba más sorpresa que gol.

sub20_finalista_Messi_dibu

Cómo reaccionaron Dibu Martínez, Paredes y Tapia al triunfo del Sub 20

El fervor no quedó solo en Messi. Emiliano “Dibu” Martínez y Leandro Paredes también se sumaron a la ola de felicitaciones con historias en sus redes, celebrando la clasificación y destacando la entrega del equipo juvenil. La imagen de los mayores alentando desde la distancia volvió a reforzar el vínculo entre generaciones, una marca registrada de la Scaloneta desde el ciclo Scaloni.

image

Quien tampoco dejó pasar el momento fue Claudio “Chiqui” Tapia. El presidente de la AFA publicó un mensaje con tono institucional pero cargado de emoción: “Muchísima entrega y personalidad. Gracias a todo el plantel, a Diego Placente y a sus colaboradores por dejar el alma y el corazón, una vez más, y llevarnos a una nueva final tras 18 años. El orgullo de un país entero”.

Minutos después, redobló la apuesta con una foto del entrenador, emulando la icónica imagen de Lionel Scaloni frente a México en el Mundial de Qatar 2022. Con la mano levantada y un gesto de silencio, Tapia escribió simplemente: “Shhh”, en tono desafiante y motivador.

La Sub 20 tiene ahora la oportunidad de escribir otra página dorada para el fútbol argentino. Con el aliento del país y el respaldo público de sus referentes máximos, el equipo de Placente se prepara para enfrentar a Marruecos en una final que promete ser intensa. Si algo dejó en claro este triunfo es que, en Argentina, el presente es campeón del mundo… pero el futuro también late con fuerza.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Selección Argentina Messi Mundial Claudio Chiqui Tapia
Notas relacionadas
La cargada de la Selección argentina Sub 20 tras vencer a México que se hizo viral
Argentina le ganó a Colombia y está en la final del Mundial Sub 20
Histórico: Messi rompió otro récord con la Selección Argentina e hizo historia a nivel mundial

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar