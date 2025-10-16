La Selección Argentina Sub 20, finalista: el reconocimiento de Messi y la Scaloneta y el picante posteo de "Chiqui" Tapia

La Selección Argentina Sub 20 volvió a poner al país en modo ilusión. Con una victoria ajustada, pero merecida por 1-0 frente a Colombia, el equipo dirigido por Diego Placente consiguió el boleto a la final del Mundial de Chile, donde buscará su séptimo título frente a Marruecos. El resultado no solo despertó la emoción de los hinchas, sino también del plantel campeón del mundo. Con Lionel Messi a la cabeza, varios jugadores de la Mayor celebraron el triunfo en redes sociales y enviaron mensajes de apoyo a los juveniles.