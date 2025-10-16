La Selección Argentina Sub 20, finalista: el reconocimiento de Messi y la Scaloneta y el picante posteo de "Chiqui" Tapia

Minutos después, redobló la apuesta con una foto del entrenador, emulando la icónica imagen de Lionel Scaloni frente a México en el Mundial de Qatar 2022. Con la mano levantada y un gesto de silencio, Tapia escribió simplemente: “Shhh”, en tono desafiante y motivador.

La Sub 20 tiene ahora la oportunidad de escribir otra página dorada para el fútbol argentino. Con el aliento del país y el respaldo público de sus referentes máximos, el equipo de Placente se prepara para enfrentar a Marruecos en una final que promete ser intensa. Si algo dejó en claro este triunfo es que, en Argentina, el presente es campeón del mundo… pero el futuro también late con fuerza.