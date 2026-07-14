¿Una venganza contra Alexis Mac Allister? Cami Mayan, a los besos por primera vez desde que se separaron.

Para darle todavía más veracidad a la escena se propuso un beso. Después de algunas cavilaciones, ambos aceptaron. Entonces se pudo observar que Cami va más "al frente" que Alexis durante el partido. El muchacho, llamado Ian, medio que se quedó paradito, algo duro, sin saber bien qué hacer.

La de la iniciativa fue Cami, que se mandó de una sin tapujos ni timideces. Y le dio al chico un beso que difícilmente podrá olvidar, al menos por unos días. Fueron unos cuantos segundos y después hasta hubo miradas cómplices. Como si alguno de los dos —o ambos— hubiera descubierto algo interesante y novedoso.

¿Camila Mayan recibió un perturbador mensaje macabro en sus redes?

El descargo de Camila Mayán en sus redes sociales volvió a poner sobre la mesa el nivel de violencia que muchas figuras públicas reciben a diario en internet. Todo comenzó cuando un usuario en X replicó un posteo de un perfil de tendencias donde habían compartido imágenes de la influencer disfrutando de un día de playa en Miami, posando en bikini.

Lo que terminó generando revuelo no fueron las fotos, sino la reacción brutal que dejó un joven en los comentarios: "Lo que va a disfrutar el forense cuando le llegue la hora", escribió el usuario, en una frase que rápidamente generó rechazo entre otros internautas.

Al enterarse de lo que se estaba diciendo, Camila decidió no dejarlo pasar y compartió en sus historias de Instagram la captura del comentario junto con su propia reflexión: "Yo sé que nunca hay que leer estas cosas porque te podes encontrar con lo peor de lo peor... pero realmente, ¿tan mal estamos?". El descargo abrió un debate entre sus seguidores sobre los límites en las redes sociales y muchos salieron a respaldarla.