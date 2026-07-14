A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
PASÓ EN VIVO

¿Una venganza contra Alexis Mac Allister? Cami Mayan, a los besos por primera vez desde que se separaron

Cami Mayan se mostró en público por primera vez en una situación muy acalorada con otro hombre desde que se distanció de Alexis Mac Allister.

14 jul 2026, 17:43
Banner seguínos en google Primicias Ya
¿Una venganza contra Alexis Mac Allister? Cami Mayan, a los besos por primera vez desde que se separaron.

¿Una venganza contra Alexis Mac Allister? Cami Mayan, a los besos por primera vez desde que se separaron.

¿Una venganza contra Alexis Mac Allister? Cami Mayan, a los besos por primera vez desde que se separaron.

¿Una venganza contra Alexis Mac Allister? Cami Mayan, a los besos por primera vez desde que se separaron.

Nada de lo que haga Cami Mayán, y mucho menos durante un Mundial de fútbol, podrá despegarse de la figura de Alexis Mac Allister. Todo lo que la influencer lleve adelante, manifieste y hasta piense se vincula inmediatamente con su pasado junto al futbolista o con la actualidad de él. Ahora, dio su primer beso (al menos público) desde que el campeón del mundo la dejara tras la conquista en Qatar. Y como sucedió pocas horas después de su cabezazo goleador contra Suiza, fue interpretado como "su venganza".

Lo de "venganza" tiene que ver con los tiempos en los que ocurrieron ambos eventos. Cami supo que ya no era la novia de Alexis Mac Allister algunas horas después de que terminara la final entre Argentina y Francia en Lusail, aquel formidable estadio qatarí donde la Scaloneta sumó la tercera estrella para el fútbol argentino. Ahora "se la devolvió" en pleno desarrollo del Mundial siguiente, justo antes de la semifinal contra Inglaterra, el país donde él juega y donde ellos vivían.

Leé también

La feroz polémica que involucra a Cami Mayan, Alexis Mac Allister y parte de la Selección Argentina

La feroz polémica que involucra a Cami Mayan, Alexis Mac Allister y parte de la Selección Argentina.

Cami y Mac Allister transitaron buena parte de su relación en el país de la reina, el palacio de Buckingham, el té de las 5, el Támesis, la neblina eterna, los pubs que nunca cierran y sus flemáticos habitantes. Él se fue a Qatar como parte del plantel argentino y ella viajó por su parte. Volvieron al país como pareja campeona del mundo, situación que duró poco. Pocas horas después, entre la final y la Nochebuena, Mac Allister la encaró y le contó que el romance no iba más, y que para peor estaba "en una" con Ailen Cova, una amiga de los dos.

En el programa de stream donde es una figura central —tras aquel tropiezo sentimental se refugió en ese tipo de espacios— a Cami le propusieron un desafío: tomar una clase de actuación. Debería desenvolverse como si estuviera protagonizando una película, una serie o una novela. Para que la situación fuera un poco más real, le pusieron un compañero.

Para darle todavía más veracidad a la escena se propuso un beso. Después de algunas cavilaciones, ambos aceptaron. Entonces se pudo observar que Cami va más "al frente" que Alexis durante el partido. El muchacho, llamado Ian, medio que se quedó paradito, algo duro, sin saber bien qué hacer.

La de la iniciativa fue Cami, que se mandó de una sin tapujos ni timideces. Y le dio al chico un beso que difícilmente podrá olvidar, al menos por unos días. Fueron unos cuantos segundos y después hasta hubo miradas cómplices. Como si alguno de los dos —o ambos— hubiera descubierto algo interesante y novedoso.

¿Camila Mayan recibió un perturbador mensaje macabro en sus redes?

El descargo de Camila Mayán en sus redes sociales volvió a poner sobre la mesa el nivel de violencia que muchas figuras públicas reciben a diario en internet. Todo comenzó cuando un usuario en X replicó un posteo de un perfil de tendencias donde habían compartido imágenes de la influencer disfrutando de un día de playa en Miami, posando en bikini.

Lo que terminó generando revuelo no fueron las fotos, sino la reacción brutal que dejó un joven en los comentarios: "Lo que va a disfrutar el forense cuando le llegue la hora", escribió el usuario, en una frase que rápidamente generó rechazo entre otros internautas.

Al enterarse de lo que se estaba diciendo, Camila decidió no dejarlo pasar y compartió en sus historias de Instagram la captura del comentario junto con su propia reflexión: "Yo sé que nunca hay que leer estas cosas porque te podes encontrar con lo peor de lo peor... pero realmente, ¿tan mal estamos?". El descargo abrió un debate entre sus seguidores sobre los límites en las redes sociales y muchos salieron a respaldarla.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Camila Mayan Alexis Mac Allister

Lo más visto