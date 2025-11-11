La palabra de Paula Chaves sobre su distanciamiento de la China Suárez: "Se rompió..."

Durante su intervención en el programa, Yanina reveló: “Finalmente la China Suárez no va a estar en LuzuTV, en el programa de Diego Leuco”. Según la información que compartió en vivo, la nota estaba organizada, pero en las últimas horas se cayó por una condición que impuso la actriz.

“La China pidió que Nico Quiato, creador y fundador de LuzuTV, también esté en la entrevista”, explicó Latorre, y señaló que ese pedido no fue bien recibido por el equipo de producción. De acuerdo a lo que relató, la solicitud generó cierto malestar interno y llevó a que se decidiera cancelar la participación.

Así, la esperada presencia de La China Suárez en el canal quedó en pausa. La noticia sorprendió no solo por el perfil mediático de la actriz, sino también por los motivos detrás de la cancelación, que dejaron entrever diferencias entre las partes. Por el momento, ni Eugenia ni Diego Leuco hicieron declaraciones públicas al respecto, y desde LuzuTV no se emitió ningún comunicado oficial.