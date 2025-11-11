A24.com

La palabra de Paula Chaves sobre su distanciamiento de la China Suárez: "Se rompió..."

Paula Chaves habló este martes en el ciclo de Ángel de Brito sobre su distanciamiento de la China Suárez.

11 nov 2025, 23:09
Después de que la China Suárez cancelara su nota en Luzu TV, Paula Chaves se refirió a su vínculo con la actriz. La modelo, que actualmente forma parte del equipo de Olga, fue entrevistada este martes en LAM (América TV), donde compartió cómo está hoy su relación con la ex Casi Ángeles.

“Se rompió la cotidianeidad, no el vínculo. A veces pasa que en la vida te vas alejándote de personas, o mismo por el día a día, los chicos, las rutinas, el colegio. Nunca pasó nada en concreto, sino que simplemente la relación se fue enfriando”, afirmó Chaves cuando le preguntaron si seguía en contacto con la actriz.

Más adelante, al ser consultada sobre la polémica que rodeó a Suárez y su frustrada participación en Luzu TV, Paula prefirió no involucrarse en especulaciones. “Opinar sobre cosas que de verdad no sé si son ciertas, no me parece. No sé si fue cierto que Nico la rechazó, entonces no me quiero subir a algo que no tengo ni idea y no puedo opinar”, cerró Paula, contundente.

¿Por qué la China Suárez canceló la nota en Luzu TV?

La entrevista que Eugenia “La China” Suárez tenía pactada con el canal de streaming LuzuTV fue cancelada a último momento. Según contó Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (América TV), la actriz no será parte de Antes que Nadie, el programa conducido por Diego Leuco, a pesar de que su participación ya estaba confirmada y había generado gran expectativa entre los seguidores del ciclo.

Durante su intervención en el programa, Yanina reveló: “Finalmente la China Suárez no va a estar en LuzuTV, en el programa de Diego Leuco”. Según la información que compartió en vivo, la nota estaba organizada, pero en las últimas horas se cayó por una condición que impuso la actriz.

“La China pidió que Nico Quiato, creador y fundador de LuzuTV, también esté en la entrevista”, explicó Latorre, y señaló que ese pedido no fue bien recibido por el equipo de producción. De acuerdo a lo que relató, la solicitud generó cierto malestar interno y llevó a que se decidiera cancelar la participación.

Así, la esperada presencia de La China Suárez en el canal quedó en pausa. La noticia sorprendió no solo por el perfil mediático de la actriz, sino también por los motivos detrás de la cancelación, que dejaron entrever diferencias entre las partes. Por el momento, ni Eugenia ni Diego Leuco hicieron declaraciones públicas al respecto, y desde LuzuTV no se emitió ningún comunicado oficial.

