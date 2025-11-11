A24.com

No dudó un segundo

La contundente reacción de la China Suárez contra Nico Occhiato tras cancelar la entrevista en Luzu TV

La China Suárez tomó una drástica decisión contra Nico Occhiato después de que cancelara una entrevista programada en Luzu TV. Qué hizo.

11 nov 2025, 23:29
La China Suárez fue bajada de una entrevista que tenía programada con Diego Leuco en Luzu TV, luego de haber realizado una serie de pedidos que desde la producción —y el propio Nico Occhiato, fundador del canal— consideraron fuera de lugar.

Según trascendió, la actriz habría solicitado que la entrevista fuera conducida por Occhiato en lugar de Leuco, algo que el equipo de producción no aceptó. Desde el canal, sostuvieron que las reglas son las mismas para todos los invitados y que se prioriza el respeto por los roles establecidos y la dinámica profesional del programa.

Una vez que el tema se hizo público, la actitud de la pareja de Mauro Icardi generó una fuerte ola de críticas en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron lo que consideraron una “exigencia desmedida”. Frente a la repercusión, la actriz habría decidido tomar distancia y dejar de seguir a la mente maestra del canal en Instagram, gesto que no pasó desapercibido y terminó de alimentar las especulaciones sobre un posible malestar entre ambos.

China Suárez dejó de seguir a Occhiato
Qué dijo Diego Leuco de la China Suárez

Diego Leuco se pronunció luego de que la China Suárez rechazara ser entrevistada por él en Luzu TV y pidiera que Nico Occhiato participara de la charla, que prometía ser una de las destacadas del año.

La actriz estaba confirmada para participar en estos días de Antes que Nadie, el programa conducido por el propio Leuco, un periodista de renombre y respetado en el mundo de los medios de comunicación. Sin embargo, la petición que realizó no fue bien recibida por la producción y terminó derivando en la suspensión de la entrevista.

En diálogo con Yanina Latorre, el periodista explicó la postura del equipo del canal ante la situación. “Me parece que pueden pedir lo que ellos crean que es mejor, pero ante la insistencia o el ‘es así o nada’, preferimos no hacer nada. No desde un mal lugar, sino porque ya se enrarece el clima y pierde un poco de gracia todo", leyó la panelista en Sálvese quien pueda (América TV).

Pese al malentendido, Leuco aclaró que la comunicación con la actriz siguió de manera cordial y que no hubo conflicto personal entre ellos: "Igual, nobleza obliga —y quiero decirlo—: recién me llamó la China y también el manager, y me dijeron que no fue tan así como nosotros entendimos. Le dije que, de mi parte, está todo bien y que en otra oportunidad hacemos una nota".

Lo más visto