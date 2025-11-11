La contundente reacción de la China Suárez contra Nico Occhiato tras cancelar la entrevista en Luzu TV

La actriz estaba confirmada para participar en estos días de Antes que Nadie, el programa conducido por el propio Leuco, un periodista de renombre y respetado en el mundo de los medios de comunicación. Sin embargo, la petición que realizó no fue bien recibida por la producción y terminó derivando en la suspensión de la entrevista.

En diálogo con Yanina Latorre, el periodista explicó la postura del equipo del canal ante la situación. “Me parece que pueden pedir lo que ellos crean que es mejor, pero ante la insistencia o el ‘es así o nada’, preferimos no hacer nada. No desde un mal lugar, sino porque ya se enrarece el clima y pierde un poco de gracia todo", leyó la panelista en Sálvese quien pueda (América TV).

Pese al malentendido, Leuco aclaró que la comunicación con la actriz siguió de manera cordial y que no hubo conflicto personal entre ellos: "Igual, nobleza obliga —y quiero decirlo—: recién me llamó la China y también el manager, y me dijeron que no fue tan así como nosotros entendimos. Le dije que, de mi parte, está todo bien y que en otra oportunidad hacemos una nota".