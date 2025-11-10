Qué tiene que pasar para que haya Superclásico entre River y Boca en los octavos del Clausura

Para que se concrete el cruce, deben cumplirse las siguientes condiciones:

Boca debe ganarle a Tigre , lo que le permitiría terminar primero en la zona A.

River debe perder ante Vélez , lo que lo dejaría en el último lugar clasificatorio de la zona B.

Además, dos de los siguientes tres equipos deben ganar y uno no : San Martín (vs. Aldosivi) Talleres (vs. Instituto) Sarmiento (vs. San Lorenzo)



Si se dan esos resultados, el Superclásico se jugaría nuevamente, esta vez por los octavos de final del Clausura.

¿Podrían cruzarse Boca y River más adelante?

Incluso si no se enfrentan en la primera ronda de los playoffs, hay posibilidades de que vuelvan a verse las caras más adelante. Como el Xeneize se perfila entre los mejores de su grupo y el Millonario podría clasificar entre los últimos de la otra zona, ambos quedarían del mismo lado del cuadro eliminatorio. Eso abriría la puerta a un cruce en cuartos de final o semifinal, dependiendo de los resultados.

¿Cuándo se definirán los cruces del Clausura?

Todo se resolverá cuando termine la fecha 15, este lunes, con los últimos partidos de la fase regular. Recién entonces quedará confirmado el cuadro final de los playoffs y se sabrá si habrá una nueva edición del Superclásico, esta vez en instancia eliminatoria.