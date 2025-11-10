En vivo Radio La Red
Qué tiene que pasar para que haya Superclásico entre River y Boca en los octavos del Clausura

Boca selló su clasificación tras vencer a River en La Bombonera, mientras que River aún no aseguró su lugar en los playoffs. Estas son las combinaciones que podrían provocar otro Superclásico en los octavos del Clausura.

El Superclásico podría repetirse antes de lo esperado. Boca venció a River Plate por 2-0 en La Bombonera, en el marco de la fecha 15 del Clausura, y selló su clasificación tanto a la Copa Libertadores como a los playoffs del torneo. El triunfo, además, dejó al equipo de Núñez en una posición incómoda: sexto en la zona B, aún sin asegurar su pase a los octavos de final.

El equipo de Claudio Úbeda, líder de la zona A, tiene chances concretas de cerrar la fase regular en la cima, lo que lo haría enfrentar al último clasificado de la zona B. En ese escenario, River podría ser su rival si los resultados de la fecha se combinan de manera particular.

Qué resultados necesita River para clasificarse a los octavos del Clausura

El equipo de Marcelo Gallardo aún no tiene asegurado su lugar entre los ocho mejores. Para avanzar sin depender de nadie, necesita al menos un empate frente a Vélez en la última jornada. Sin embargo, si pierde, deberá esperar otros resultados favorables para mantenerse en puestos de clasificación.

¿Qué tiene que pasar para que haya Superclásico en octavos?

La posibilidad de un nuevo Boca-River está abierta, pero depende de una serie de resultados.

Para que se concrete el cruce, deben cumplirse las siguientes condiciones:

  • Boca debe ganarle a Tigre, lo que le permitiría terminar primero en la zona A.

  • River debe perder ante Vélez, lo que lo dejaría en el último lugar clasificatorio de la zona B.

  • Además, dos de los siguientes tres equipos deben ganar y uno no:

    • San Martín (vs. Aldosivi)

    • Talleres (vs. Instituto)

    • Sarmiento (vs. San Lorenzo)

Si se dan esos resultados, el Superclásico se jugaría nuevamente, esta vez por los octavos de final del Clausura.

¿Podrían cruzarse Boca y River más adelante?

Incluso si no se enfrentan en la primera ronda de los playoffs, hay posibilidades de que vuelvan a verse las caras más adelante. Como el Xeneize se perfila entre los mejores de su grupo y el Millonario podría clasificar entre los últimos de la otra zona, ambos quedarían del mismo lado del cuadro eliminatorio. Eso abriría la puerta a un cruce en cuartos de final o semifinal, dependiendo de los resultados.

¿Cuándo se definirán los cruces del Clausura?

Todo se resolverá cuando termine la fecha 15, este lunes, con los últimos partidos de la fase regular. Recién entonces quedará confirmado el cuadro final de los playoffs y se sabrá si habrá una nueva edición del Superclásico, esta vez en instancia eliminatoria.

