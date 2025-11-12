A24.com

Qué participante se salvó de la gala de eliminación en MasterChef Celebrity

Una participante de MasterChef Celebrity se salvó de la gala de eliminación al preparar el mejor plato de la noche.

12 nov 2025, 00:15
Este martes MasterChef Celebrity(Telefe) tuvo una noche cargada de tensión, con un desafío que puso a prueba la creatividad de los participantes: preparar piononos, tanto en versiones dulces como saladas. Solo uno logró escapar de la temida gala de eliminación.

Tras la degustación de todos los platos por parte del jurado, llegó el momento clave: anunciar quiénes recibirían el delantal negro y quién se ganaba el pase directo al balcón.

Momi Giardina decidió cocinar con Andy Chango, y juntos presentaron piononos dulces con una estética similar que conquistaron a los chefs. El jurado elogió su trabajo, aunque no fueron los únicos en destacarse durante la noche.

Julia Calvo y Susana Roccasalvo también sorprendieron a Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui con sus propuestas. Sin embargo, fue Betular quien dio el veredicto final: "El cocinero o la cocinera que sube al balcón y se salva de la gala de eliminación es Momi".

Al subir al balcón, la conductora Wanda Nara le preguntó a Momi si quería intercambiar lugar con Andy, y él respondió: "Es como si estuviera yo, real". A lo que ella retrucó: "¿Seguro?". Por último, Betular aclaró que Momi ya estaba asegurada en el balcón, sin posibilidad de cambio.

Qué comentario punzante le hizo Maxi López a Wanda Nara en MasterChef Celebrity

Este lunes MasterChef Celebrity (Telefe) vivió una jornada cargada de risas, sarcasmo y comentarios con doble sentido. Durante el desafío del día, que proponía recrear recetas inspiradas en la cocina medieval, Maxi López aprovechó el contexto para deslizar una frase que no solo tuvo como destinataria a Wanda Nara, sino que también dejó entrever una indirecta hacia Mauro Icardi, ex de la conductora.

Al momento de presentar su preparación ante el jurado, Wanda le hizo una pregunta con tono curioso: "¿Habías hecho conejo alguna vez?", a lo que Maxi respondió sin vueltas: "No, fue la primera vez. Sí, comí".

"¿Dónde?", repreguntó ella. "En algún restaurant", respondió él. "Yo cocino conejo, por eso", sumó Wanda. Fue entonces cuando Maxi lanzó una frase cargada de ironía: "Yo llegué en la etapa medieval, me parece. No había nada: ni un tostado, ni una milanesa, nunca un conejo".

Lejos de mostrarse incómoda, Wanda respondió con picardía y mantuvo el tono divertido del intercambio: "Después de vos tuve otro marido". "Claro, a ese le cocinabas conejo", retrucó Maxi. "Traía conejos y yo los hacía a la cacerola, era casi como vivir en la época medieval", remató ella.

Ya en su testimonio individual, Maxi no se guardó nada y dejó una frase que resumió su experiencia con humor y algo de crítica: "Yo me llevé la peor parte, la medieval".

