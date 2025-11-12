Eduardo Menem con Luis Novaresio: "Carlos hubiera apoyado a Milei"

El exsenador Eduardo Menem afirmó que su hermano y expresidente, Carlos Menem, "era muy mujeriego" y analizó que si el exmandatario viviera en esta época "posiblemente" hubiera votado a Javier Milei.
El exsenador habló sobre la vida personal y política del expresidente Carlos Menem al asegurar que “pasaron muchas mujeres por su vida” y consideró que, de estar vivo, el riojano hubiera apoyado a Milei por la coincidencia de las medidas entre los mandatarios.
El exsenador Eduardo Menem afirmó que su hermano y expresidente, Carlos Menem, "era muy mujeriego" y analizó que si el exmandatario viviera en esta época "posiblemente" hubiera votado a Javier Milei.
En su participación en el programa Entrevista de Luis Novaresio, Eduardo Menem se refirió al supuesto romance que su hermano habría mantenido en los 90 con la actriz y exvedette Graciela Alfano. "No lo sé, no lo descarto", dijo.
Luego, agregó: "No voy a revelar una novedad, Carlos era muy mujeriego. Le gustaban mucho las mujeres y las mujeres gustaban de él. Por eso, pasaron muchas mujeres en la vida de él".
Consultado por la supuesta versión que reveló la exvedette sobre el ofrecimiento que empresarios hacían de sus mujeres al expresidente con el fin de obtener beneficios de parte del Gobierno, el exlegislador planteó: "Yo estuve muy cerca de Carlos, pero no, nunca me enteré que haya pasado eso. Hubiera sido una perversión".
En cuánto a la elección que el exmandatario hubiera hecho para la presidencia actual, Eduardo Menem analizó que si su hermano viviera en este tiempo "hoy posiblemente" hubiera apoyado a Javier Milei.
"Porque toma las medidas que hubiera tomado Carlos", justificó el eventual respaldo. Y respecto a quién es mejor presidente entre su hermano y el libertario, Eduardo Menem, respondió que "hasta ahora Carlos Menem".