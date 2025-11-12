Eduardo Menem con Luis Novaresio: "Carlos hubiera apoyado a Milei"

En cuánto a la elección que el exmandatario hubiera hecho para la presidencia actual, Eduardo Menem analizó que si su hermano viviera en este tiempo "hoy posiblemente" hubiera apoyado a Javier Milei.

"Porque toma las medidas que hubiera tomado Carlos", justificó el eventual respaldo. Y respecto a quién es mejor presidente entre su hermano y el libertario, Eduardo Menem, respondió que "hasta ahora Carlos Menem".