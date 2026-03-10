La tajante advertencia de Maxi López ante la posible llegada de Mauro Icardi a River: "Que haga..."

Luego fue consultado por la foto que compartió Wanda Nara junto a Martín Migueles en Italia y la conductora mostró un anillo de compromiso, a lo que él reaccionó con sorpresa: "¡Cuántas noticias lindas! Recién me entero todo esto. ¿Qué le diría a Migueles? Es una experiencia que tiene que vivir él, seguramente se van a divertir. Si están bien, yo estoy bien. De casarse no me dijo nada, me lo están diciendo ustedes. Si es feliz que se case".

Sobre el final, el participante de MasterChef Celebrity fue consultado por los rumores de una posible llegada de Mauro Icardi a River en un futuro, a lo que el ex futbolista comentó sin vueltas: "Necesitamos alguien que haga goles, así que venga el que quiera mientras haga goles y River mejore".

"¿Irías a un palco a verlo con Wanda?", le consultó uno de los cronistas. A lo que Maxi López reaccionó entre risas: "Sos re retorcido, terrible. Vamos a ver qué pasa".

Embed

El curioso apodo que le puso Maxi López a Mauro Icardi

Maxi López contó la manera en que llama a Mauro Icardi después de su escandalosa separación de Wanad Nara en una charla con Martín Cirio en el streaming A la cama con Martina.

"Yo soy un pibe que no me gusta pelearme pero si me buscás me encontras, te voy a la yugular. Me gusta la amistad, cuando está el problema me concentro en la situación", dijo el ex futbolista sobre su escandalosa separación de Wanda Nara.

Y comentó cómo se dio el acercamiento con su ex tras años enfrentados: "Y en los últimos años digo: no puede ser esta situación. Como que vas madurando y ella llegó a un momento de su vida que se pelea en otra situación y me dice: yo necesito amigarme con vos".

Luego la charla continuó y Maxi López comentó filoso: "¿Hay un nombre para un Tatiano?". Y Martín Cirio le dijo: "La Icardeada". Y el entrevistado añadió: "El concepto quedó eso".

"Igual Tatiana aplica a todos, hombres y mujeres. Un hombre puede ser una Tatiana", le explicó el influencer. Ahí el participante de MasterChef Celebrity reconoció cómo le dice a Mauro Icardi: "Yo por ejemplo al otro le digo Voldemort porque no lo podemos nombrar".

"Tatiana puede ser cualquier persona que le gusta el macho ajeno pero que sean amigos", fundamentó Martín Cirio sobre el concepto de Tatiana.