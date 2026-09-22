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La tajante medida que tuvieron que tomar Lionel Messi y Luis Suárez con su entrenador

Lionel Messi y Luis Suárez enfrentaron un momento clave en la conducción de Deportivo LSM. Conocé la medida que tomaron.

Lionel Messi y Luis Suárez.

Lionel Messi y Luis Suárez.

En su faceta como administradores y referentes de Deportivo LSM, Lionel Messi y Luis Suárez debieron encarar una determinación sin precedentes desde la fundación de la institución que compite en el fútbol uruguayo. Por primera vez en la corta historia de la entidad que disputó la Primera Divisional C, la dirigencia encabezada por los astros rosarino y charrúa decidió dar por finalizado un ciclo al frente del primer equipo, marcando un cambio de rumbo estructural tras los últimos resultados cosechados en el certamen continental.

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Fuentes del club blanco y verde confirmaron este lunes que Rafael Cánovas no continuará en su cargo de director técnico, una decisión adoptada tras la reciente derrota como local por 3-2 frente a Mar de Fondo. Con este tropezón, la escuadra marcha en la séptima colocación del Torneo Final de la C con 13 puntos sobre nueve partidos jugados, quedando relegado en la lucha de vanguardia que lidera Sportivo Bella Italia —el proyecto que encabeza la SAD del arquero Fernando Muslera— con 23 unidades.

Por qué es una decisión histórica para Lionel Messi y Luis Suárez en su rol de dirigentes

La interrupción del contrato de Cánovas representa la primera modificación de entrenador que afrontan Messi y Suárez como gestores de una institución deportiva. Cabe destacar que el entrenador saliente se constituyó como el técnico debutante y único estratega del equipo desde su formación oficial y posterior inscripción en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) durante la temporada pasada en la Divisional D.

Bajo la conducción de Cánovas, la institución albiverde vivió una campaña inaugural consagratoria en la que se proclamó campeón absoluto e interrumpió la categoría para sellar el ascenso a la C. Sin embargo, en esta división de mayor exigencia, el equipo no pudo replicar la contundencia de su año debut a pesar de haberse reforzado con futbolistas de jerarquía para el medio local como Christian "Keke" Almeida, Mario Risso y Rodrigo Amaral.

Qué dijo Deportivo LSM tras oficializar la salida de Rafael Cánovas

Durante la tarde del lunes, la cuenta oficial de la institución emitió un comunicado público para formalizar el cierre de la etapa de Cánovas y de su cuerpo técnico, integrado por Carlos Valdéz y Mateo Paniceres. “El Club desea comunicar y agradecer especialmente al Cuerpo Técnico que ha acompañado y sido parte fundamental de nuestro primer año de historia. Rafael Cánovas y Carlos Valdéz fueron los primeros Campeones en el primer año de vida de esta institución, logro que nos llevó al ascenso y quedará marcado en la historia”, expresaron.

En el mismo escrito, el club remarcó el valor del trabajo realizado para la cimentación del proyecto: “Su trabajo fue fundamental para la construcción de Deportivo LSM y para sentar las bases de una identidad que seguirá creciendo con el tiempo. Les deseamos el mayor de los éxitos en los nuevos desafíos que emprendan”. Mientras tanto, el área deportiva liderada por el gerente deportivo Sebastián Taramasco ya trabaja activamente en la búsqueda del reemplazante que asumirá la conducción técnica para encarar la recta decisiva del torneo.

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