La tajante medida que tuvieron que tomar Lionel Messi y Luis Suárez con su entrenador

Qué dijo Deportivo LSM tras oficializar la salida de Rafael Cánovas

Durante la tarde del lunes, la cuenta oficial de la institución emitió un comunicado público para formalizar el cierre de la etapa de Cánovas y de su cuerpo técnico, integrado por Carlos Valdéz y Mateo Paniceres. “El Club desea comunicar y agradecer especialmente al Cuerpo Técnico que ha acompañado y sido parte fundamental de nuestro primer año de historia. Rafael Cánovas y Carlos Valdéz fueron los primeros Campeones en el primer año de vida de esta institución, logro que nos llevó al ascenso y quedará marcado en la historia”, expresaron.

En el mismo escrito, el club remarcó el valor del trabajo realizado para la cimentación del proyecto: “Su trabajo fue fundamental para la construcción de Deportivo LSM y para sentar las bases de una identidad que seguirá creciendo con el tiempo. Les deseamos el mayor de los éxitos en los nuevos desafíos que emprendan”. Mientras tanto, el área deportiva liderada por el gerente deportivo Sebastián Taramasco ya trabaja activamente en la búsqueda del reemplazante que asumirá la conducción técnica para encarar la recta decisiva del torneo.