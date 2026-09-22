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Fórmula 1: el cambio que aplicará desde 2027 y afectará a todos los pilotos y las escuderías

La FIA emprendió este año una serie de cambios profundos para hacer más interesantes las carreras. Pero la experiencia en lo que va de esta temporada no ha dado los resultados esperados. Por eso, para el año que viene habrá más modificaciones.

La Fórmula 1 con cambios importantes para los euipos y los pilotos en 2027. (Foto: Reuters)

La Fórmula 1 con cambios importantes para los euipos y los pilotos en 2027. (Foto: Reuters)

Muchas veces, las carreras de Fórmula 1 se vuelven muy aburridas. Solo se dan algunos duelos parciales y muchas veces no son por la definición del vencedor. Tanto que la sensación de ser "muy largas" suele darse más de una vez. Por eso, la Fórmula 1 prepara un importante cambio en el formato de sus Grandes Premios a partir de 2027: carreras más cortas y una modificación en las reglas sobre la duración máxima de las competencias.

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La organización de la Fórmula 1 presentó el calendario 2027 de 24 carreras, con 10 sprints y retornos en Europa. 

La Comisión de Fórmula 1 aprobó reducir la distancia mínima de las carreras de los actuales 305 kilómetros a 290 kilómetros, con la excepción del Gran Premio de Mónaco. Dependiendo del circuito, esto significará disputar entre dos y tres vueltas menos.

La modificación está relacionada para adaptarse a la nueva generación de motores que llegará en 2027. Las unidades de potencia tendrán cambios destinados a aumentar la participación del motor de combustión y también se incrementará el flujo de combustible permitido.

Otro desafío para Franco Colapinto. Los cambios de la F1 para 2027. (Foto: Cuenta de Instagram de Colapinto)

Otro desafío para Franco Colapinto. Los cambios de la F1 para 2027. (Foto: Cuenta de Instagram de Colapinto)

Una de las posibilidades que se discutió en los pasillos de la FIA era aumentar los tamaños de los tanques de combustible porque los motores tendrán más potencia. Pero se eliminó esa alternativa. Al tener más potencias los motores, aumentará el consumo. Pero al decidirse mantener la capacidad de los tanques, necesariamente hay que acortar la duración de las carreras.

Sin embargo, el cambio que genera mayor expectativa está relacionado con el tiempo máximo de los Grandes Premios. A partir de 2027 se eliminará el actual límite de tres horas para completar una carrera, que contempla también las interrupciones provocadas por banderas rojas. Se mantendrá, en cambio, un máximo de dos horas de competencia efectiva.

Un cambio que puede ser muy importante. Un solo ejemplo: en el circuito nuevo de Madring, en la Fórmula 2, hubo siete banderas rojas. Y Bakú, el próximo circuito en el calendario, tiene el récord actual de interrupciones (6 en una clasificación).

La nueva normativa podría permitir que vuelvan a producirse carreras extremadamente extensas cuando las condiciones meteorológicas obliguen a detener la competencia durante períodos prolongados. El antecedente más recordado es el Gran Premio de Canadá de 2011, disputado bajo una intensa lluvia. Aquella carrera tuvo varias interrupciones y terminó después de 4 horas, 4 minutos y 39 segundos, convirtiéndose en el Gran Premio más largo de la historia de la Fórmula 1.

Desde 2027, un escenario similar podría volver a ser posible si una carrera sufre interrupciones prolongadas por lluvia u otras circunstancias, pero ya no por accidentes en pista. Y las carreras, por mayor potencia a igual cantidad de combustible, serán más cortas.

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