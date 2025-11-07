El día que Rocío Marengo lloró por el maltrato de Germán Martitegui, pero no salió al aire: "Me gritó..."
En medio de la polémica renuncia de Eugenia Tobal, en Intrusos recordaron un tenso episodio que vivió Rocío Marengo con Germán Martitegui durante la edición de MasterChef Celebrity en la que participó.
7 nov 2025, 18:34
El día que Rocío Marengo lloró por el maltrato de Germán Martitegui, pero no salió al aire: "Me gritó..."
El tema del día es, sin dudas, la aparente renuncia de Eugenia Tobal a MasterChef Celebrity tras un doloroso comentario que habría recibido de Germán Martitegui durante una de las galas. Hasta el momento, es toda una incógnita saber qué será del futuro de la actriz, ya que no brindó declaraciones públicas ni hizo referencia al tema en los medios.
En este contexto, tanto en televisión como en redes sociales reflotaron distintas actitudes del jurado en ediciones anteriores, donde se dirigía a los participantes con marcada dureza, asumiendo el papel de “malo” que todo certamen necesita para sumar tensión y atractivo.
Rocío Marengo lo padeció en 2020 y no tomó nada bien los comentarios del chef. “Nunca nadie me maltrató tanto como él”, le confesó la modelo a Adrián Pallares en una charla privada que mantuvieron y que salió al aire en la emisión del 7 de noviembre de Intrusos (América TV).
Además, en el ciclo revivieron unas declaraciones de la pareja de Eduardo Fort en Implacables (elnueve), luego de su eliminación en aquel año, precisamente en el ciclo conducido por una de las actuales concursantes: Susana Roccasalvo.
“Las cosas que no salen al aire. Si a mí me humillan, me hacen llorar y después eso se ve en pantalla, no digo nada. Pero si me humillás y no lo ponés, parece que lloro porque pasa una mosca volando. Eso fue lo que me molestó”, le contaba en aquella entrevista a la conductora acerca de lo que le generó malestar.
Además, recordó el difícil momento que le tocó vivir y que la hizo romper en llanto: “Donato y Betular fueron buenos. No es actor, es un chef que trataba de hacer lo mejor, pero en sus palabras para hacerme llorar se le pasaba la mano. Se desubicaba. Cuando una vez me gritó ‘callate y cociná’, eso no salió al aire”.
Embed
Qué le dijo Germán Martitegui a Rocío Marengo
Tras la entrevista que Susana Roccasalvo le realizó a Rocío Marengo, en el programa emitieron un tape que volvió a generar repercusión. En las imágenes se pudo ver un fragmento del MasterChef Celebrity en el que Germán Martitegui le hablaba de manera brusca a la modelo, en medio de una devolución.
“¿Qué hacés, Marengo? ¿Estás comiendo mientras estamos acá?”, le reprochó el jurado, visiblemente incómodo. A lo que ella respondió, intentando justificarse: “Ustedes también están comiendo”.
Martitegui no dejó pasar la situación y, con tono firme, le indicó: “Dejá eso ahí. Te voy a explicar algo, Rocío: el plato que nosotros vamos a juzgar es el plato que vos presentaste cuando levantaste las manos. Dejá tus dos salsas arriba”.
Luego, continuó con una observación más severa: “El hecho de que hayas escuchado que un compañero tuyo, que presentó antes, no quería más salsa criolla y te la empieces a preparar igual... significa que podés romper todas las reglas sin pensar en los demás, sin que te importemos nosotros ni el programa. Estoy tratando de decirlo lo más calmado posible, pero nunca nadie, en cinco temporadas, me faltó tanto el respeto de esa manera. No es un juego”. A lo que Marengo retrucó: “Sí es un juego”.
Martitegui cerró con dureza: “Para mí es mi trabajo. Si vos rompés las reglas, te vas. Está en juego nuestro prestigio”.