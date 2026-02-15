Gabriel Batistuta fue abuelo por segunda vez: el emotivo mensaje tras el nacimiento de Catalina

Por su parte, Lucas decidió mantenerse ligado al fútbol. En 2024 asumió como director técnico de Romang FC, donde tuvo un debut soñado: en apenas un año logró tres títulos y se ganó el reconocimiento en la región.

Con la llegada de Catalina, Batistuta suma una nueva alegría familiar y vuelve a mostrarse en una faceta distinta, lejos de las canchas pero igual de apasionada: la de abuelo orgulloso y emocionado.

Sedunda nieta de Batistuta 1

Sedunda nieta de Batistuta 2

Sedunda nieta de Batistuta 3

Sedunda nieta de Batistuta 4

Por qué Gabriel Batistuta ocultó su carrera futbolística dentro de su propia casa

lejos de los flashes del fútbol y ya enfocado en una vida más tranquila, Gabriel Batistuta sorprendió al contar una anécdota familiar que retrató como pocas su forma de vivir la fama puertas adentro.

En 2016, en una entrevista con la revista Gente, el ex goleador reveló que durante años decidió mantener su carrera completamente al margen de su hogar. “El fútbol fue mi trabajo pero nunca dejé que se filtrara en mi casa ni en mi familia. Nunca fui a ver a mis hijos jugando al fútbol ni ellos vieron un solo video mío. En casa no hay ninguna foto, copa ni medalla de mi época de jugador”, explicó.

Esa elección hizo que su hijo Shamel descubriera bastante tarde quién había sido realmente su papá dentro de una cancha. “El otro día mi hijo Shamel, de 12 años, me dijo ‘papá, vos hiciste algunos goles de tiro libre, le pegabas muy bien ¡y también hacías goles de penal!’. Me hizo reír mucho. Debe haber puesto mi nombre en YouTube y le aparecieron algunos goles”, relató con humor.

Batistuta también contó por qué evitaba ir a verlos jugar: “No iba a verlos porque no quería meterles presión. Cualquier cosa que hubiera dicho dentro de una cancha podía cambiar la historia de un equipo, de un entrenador, de un club”.

Incluso reconoció que esa postura tenía raíces personales: “Nunca me dijeron nada ellos sobre esto. No sé si hice bien o no, pero era lo que sentía. Mi papá tampoco venía a verme y tal vez por eso llegué: no tenía que demostrarle nada”.

Por último, dejó en claro que fue una decisión consciente para proteger a su familia del lado más duro del alto rendimiento: “La decisión de que no se hable de fútbol en mi casa es mía, no de Irina, mi mujer. Fue mi trabajo, y mi familia es otra cosa. Además en mi alto nivel de juego tuve más problemas que placer. Dolores, fastidio, presión... No quise que nada de eso se filtrara en mi casa”.

Una confesión de 2016 que, con el paso del tiempo, terminó mostrando al ídolo desde su costado más humano y protector.